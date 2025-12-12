Nvidia phát triển công nghệ ngăn chặn buôn lậu chip

Tính năng này dự kiến sẽ được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tùy chọn, cung cấp cho khách hàng khả năng điện toán bảo mật trên các bộ xử lý đồ họa của Nvidia. Việc này có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ chip AI do hãng sản xuất được chuyển lậu vào các nước trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Ban đầu tính năng này sẽ được phát hành dành cho Blackwell - dòng chip AI hiện đại nhất của Nvidia hiện nay. Thông tin này cũng được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ vừa cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 tới Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền của ông sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 sang Trung Quốc, kèm theo khoản phí 25% cho mỗi đơn vị chip. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ AI tiên tiến mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng siết chặt vì lo ngại rủi ro an ninh quốc gia.

Về phần mình, Nvidia cho biết việc cho phép bán H200 cho các khách hàng đã qua thẩm định “là giải pháp cân bằng và có lợi cho nước Mỹ”.

Trong nhiều tháng, chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc giữa hai lựa chọn: tiếp tục cấm toàn diện chip AI tiên tiến đối với Trung Quốc hay cho phép xuất khẩu một phần để giữ lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Mỹ. Giới chức cho rằng nếu cắt hoàn toàn chip Mỹ, thị trường Trung Quốc sẽ chuyển sang dùng chip nội địa, qua đó thúc đẩy tham vọng tự chủ của Huawei và các doanh nghiệp trong nước.

Dòng chip H200 mạnh gần 6 lần so với H20 - dòng chip mạnh nhất được phép xuất khẩu sang Trung Quốc theo quy định trước đây. Trong khi đó, chip Blackwell - đang được các công ty AI tại Mỹ sử dụng, có tốc độ nhanh hơn H200 khoảng 1,5 lần khi huấn luyện mô hình AI và tới 5 lần khi chạy suy luận.

Một số chuyên gia nhận định Bắc Kinh dù thận trọng nhưng vẫn nhiều khả năng chấp nhận chip H200.

Quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều tranh cãi tại Washington về vai trò vận động hành lang của ngành công nghệ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc thỏa thuận có liên quan đến “cuộc họp kín” giữa Tổng thống Trump và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, cũng như khoản đóng góp của công ty cho việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng. Bà cho rằng chính sách mới sẽ “tăng tốc năng lực quân sự của Trung Quốc và làm suy yếu vị thế công nghệ của Mỹ”.