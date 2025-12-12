TIME vinh danh 'kiến trúc sư AI' - công nghệ định hình tương lai nhân loại

Tạp chí TIME vừa công bố “The Architects of AI” – những người kiến tạo trí tuệ nhân tạo – là Nhân vật của năm 2025. Đây là lần đầu tiên tập thể các nhà lãnh đạo, kỹ sư và doanh nhân trong lĩnh vực AI được vinh danh, phản ánh sức ảnh hưởng to lớn của công nghệ này đối với xã hội toàn cầu.

Hình ảnh trên bìa tạp chí TIME số tháng 12/2025 tái hiện biểu tượng “AI” đang được xây dựng và những nhân vật chủ chốt trong ngành trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: TIME)

TIME nhấn mạnh rằng năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi AI phát triển với tốc độ chưa từng có. Công nghệ này chứng minh khả năng vượt trội: từ việc giải quyết một bài toán toán học tồn tại suốt 30 năm, dự đoán chính xác hơn các cơn bão, cho đến thử nghiệm giao tiếp với cá voi. Những thành tựu cho thấy AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn mở ra những lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới. Những tập đoàn như Nvidia, OpenAI, Google, Anthropic cùng nhiều công ty khởi nghiệp khác được xem là những “kiến trúc sư” đang thiết kế tương lai của nhân loại.

Trong số đó, Jensen Huang – CEO Nvidia – nổi bật như một nhân vật trung tâm. Nvidia hiện là công ty giá trị nhất thế giới nhờ gần như độc quyền trong lĩnh vực chip AI, trở thành “trụ cột” không chỉ của nền kinh tế mà còn của chính trị quốc tế. Sự thống trị của Nvidia khiến nhiều chuyên gia coi Huang là một trong những người quyền lực nhất trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Song song với những thành tựu rực rỡ, TIME cũng cảnh báo về mặt trái của sự bùng nổ AI. Việc vận hành các mô hình khổng lồ tiêu tốn nguồn năng lượng khổng lồ, đồng thời đặt ra nguy cơ thay thế việc làm truyền thống, thúc đẩy sự lan rộng của tin giả và tập trung quyền lực vào một số ít tập đoàn công nghệ. TIME so sánh tình trạng này với thời kỳ Gilded Age – giai đoạn lịch sử khi quyền lực kinh tế tập trung vào tay một số nhà tài phiệt, tạo ra những bất bình đẳng sâu sắc.

Việc lựa chọn AI là Nhân vật của Năm nối tiếp truyền thống của TIME trong việc tôn vinh những bước ngoặt công nghệ. Trước đó, tạp chí từng vinh danh máy tính cá nhân (1982) và “You” – người dùng internet (2006). Năm nay, AI được xem là lực lượng vừa khiến nhân loại kinh ngạc, vừa gây lo ngại sâu sắc, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục định hình tương lai của thế giới.