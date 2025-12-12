PVFCCo - Phú Mỹ tăng tốc ứng dụng AI vào vận hành, chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá sau DBI 3.0

Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khối nghiệp vụ. ﻿ ﻿

Xây nền tảng tư duy AI-first và thực hành trên quy trình thực tế

Chương trình được thiết kế và triển khai bởi đội ngũ chuyên gia AI của FPT Digital -Tập đoàn FPT, những người đồng hành cùng Phú Mỹ trong xây dựng lộ trình CĐS, chuẩn hóa dữ liệu và tư vấn phương pháp luận AI-first. Sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đảm bảo chương trình vừa cập nhật công nghệ, vừa phù hợp đặc thù nghiệp vụ của doanh nghiệp hóa chất -phân bón.

Tham gia chương trình đào tạo, học viên được trang bị nền tảng tư duy AI-First, nhận biết vai trò của AI trong các chức năng vận hành, cũng như cách AI hỗ trợ xử lý dữ liệu, tổng hợp thông tin, đối chiếu và giảm thời gian xử lý hồ sơ. Các quy trình liên phòng ban như Order-to-Cash, Procure-to-Pay được mô phỏng theo dữ liệu thực tế, giúp học viên thấy rõ cách AI có thể rút ngắn 50–70% thời gian thao tác và giảm rủi ro sai sót. Đây là nền móng cho việc hình thành các quy trình AI hóa đặc thù ở từng ban.

Trong chương trình, học viên thuộc các phòng ban đã thực hành trực tiếp trên dữ liệu và quy trình của đơn vị mình. Cách tiếp cận này giúp AI không dừng ở mức “công cụ hỗ trợ” mà trở thành một phần của quy trình vận hành, giải quyết những bài toán đặc thù của từng mảng nghiệp vụ.

Chương trình được thiết kế và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia AI của FPT Digital - Tập đoàn FPT, thu hút hơn 200 cán bộ nhân viên từ các phòng ban chức năng và Nhà máy Phú Mỹ.

Tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ , AI được đưa vào các bài toán vận hành thực tế như phân tích dữ liệu thiết bị, phát hiện bất thường sớm, xây dựng mô hình bảo trì dự đoán và chuẩn hóa báo cáo ca/kíp. Các chuyên viên vận hành thực hành tóm tắt tài liệu kỹ thuật, tự động hóa ghi biên bản giao ca, tổng hợp dữ liệu sản lượng -tiêu hao -downtime và thiết kế quy trình phản hồi sự cố dựa trên công cụ automation. Những ứng dụng này mở ra khả năng vận hành thông minh hơn, giảm rủi ro dừng máy và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối với Tài chính - Kế toán , AI được sử dụng để lập báo cáo công nợ, đối chiếu doanh thu, chuẩn hóa số liệu và hỗ trợ kiểm soát thanh toán. Các file Excel/CSV dung lượng lớn được AI đọc và phân tích tự động, trích xuất thông tin từ hóa đơn, hợp đồng và phiếu nhập để thực hiện đối chiếu theo nguyên tắc 3-way match. Nhờ đó, các ban hình thành được bộ template kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ -nền tảng quan trọng để giảm rủi ro và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm trong chu trình tài chính -thanh toán.

Trong khi đó, về mảng Kỹ thuật An toàn và Thương mại , AI giúp rút ngắn thời gian rà soát hồ sơ nhà cung cấp, trích xuất - so sánh thông tin từ báo giá, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chí ESG. Quy trình phân tích mức độ phù hợp của nhà cung cấp trở nên nhất quán và hệ thống hơn, trong khi ban Thương mại có thể xử lý báo giá đa định dạng, tổng hợp nhanh thông tin thị trường và tra cứu quy trình mua sắm nội bộ, tăng tính minh bạch toàn chuỗi cung ứng.

Các CBNV Phú Mỹ tham gia buổi đào tạo

Với Kinh doanh - Tiếp thị Truyền thông, AI được ứng dụng để phân tích báo cáo tuần từ đại lý, nhận diện xu hướng nhu cầu và xây dựng chân dung khách hàng hỗ trợ cho kế hoạch sản xuất -phân phối. Nhân viên kinh doanh thực hành chuẩn hóa nội dung tư vấn sản phẩm, tra cứu chính sách bán hàng và cá nhân hóa thông điệp theo từng nhóm khách hàng. Trong mảng truyền thông, AI hỗ trợ chuyển hóa thông số kỹ thuật thành nội dung dễ hiểu, viết bản thảo, gợi ý ý tưởng và tối ưu thông điệp, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai chiến dịch.

Đối với Pháp chế và Quản trị Nhân lực , AI giúp chuẩn hóa và tăng tốc nhiều tác vụ phức tạp: tra cứu văn bản pháp luật, rà soát hợp đồng, soạn thảo biên bản họp, xây dựng quy trình tuyển dụng tinh gọn. Cán bộ nhân sự được hướng dẫn cách để AI sàng lọc CV, đối chiếu CV -JD và đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên; khi kết hợp với các công cụ Automation, toàn bộ quy trình có thể rút xuống dưới 30 phút. Ở mảng pháp lý, AI hỗ trợ tổng hợp điều khoản, chuẩn hóa hồ sơ và giảm thời gian nghiên cứu.

Các CBNV Phú Mỹ tích cực tham gia buổi đào tạo, từng bước thúc đẩy tư duy AI-First trong toàn TCT

Điểm quan trọng nhất của chương trình không nằm ở số lượng tác vụ được AI hỗ trợ, mà ở việc mỗi phòng ban đã bắt đầu xem lại quy trình của chính mình dưới góc nhìn mới: quy trình nào có thể chuẩn hóa? dữ liệu nào cần sạch hơn? bước nào có thể tự động hóa?

Chuỗi đào tạo đã góp phần định hình năng lực khai thác AI chủ động, có phương pháp, gắn trực tiếp với mục tiêu tối ưu quy trình và tăng tốc vận hành. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Phú Mỹ tiến vào giai đoạn triển khai Agentic AI và tự động hóa end-to-end trong năm 2026- 2030.

Khởi động mô hình vận hành thông minh hơn

Với nền tảng đã xây dựng, Phú Mỹ đang sở hữu tiền đề mạnh mẽ để đưa AI trở thành năng lực vận hành cốt lõi trong doanh nghiệp hóa chất -phân bón. Các bài thực hành tại từng ban đã mở ra khả năng chuẩn hóa quy trình, tăng tốc phân tích thông tin, nâng cao minh bạch và cải thiện chất lượng ra quyết định.

Từ nền tảng này, Phú Mỹ đã sẵn sàng mở rộng từ “ứng dụng AI theo tác vụ” sang “thiết kế quy trình AI-first”, tiến tới vận hành thông minh, chính xác và hiệu quả hơn trong những năm tới.

DBI (Digital Business Indicators) là bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp. Khi đạt mức 3.0, PVFCCo sẽ có chiến lược và kế hoạch thực thi nhất quán; các quy trình cốt lõi được số hóa, liên thông trên hệ thống; và các quyết định quản trị được đưa ra dựa trên dữ liệu thời gian thực.



