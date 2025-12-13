Công an thông báo đến những ai nhận được cuộc gọi video qua Zalo, Messenger, Skype có nội dung sau

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo về chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức độ tinh vi hơn. Không chỉ dùng các cuộc gọi thoại truyền thống, kẻ gian còn ứng dụng công nghệ Deepfake và giả mạo giao diện cơ quan chức năng để thực hiện cuộc gọi video qua Zalo, Messenger, Skype. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhằm khiến nạn nhân hoang mang, dễ rơi vào bẫy lừa đảo.

Các đối tượng lừa đảo thường đánh trúng tâm lý sợ hãi, hoang mang và sự thiếu hiểu biết về quy trình tố tụng của người dân, đặc biệt là những người ít tiếp xúc với cơ quan pháp luật. Kịch bản được dàn dựng bài bản, leo thang theo từng bước, khiến nạn nhân dần mất khả năng kiểm soát và làm theo mọi yêu cầu của kẻ gian.

Bước 1: Gây ảo ảnh công quyền (Lấy lòng tin)

Ban đầu các đối tượng sẽ gọi điện thông báo nạn nhân đang có tài khoản bị nghi ngờ liên quan đến đường dây tội phạm quốc tế (rửa tiền, ma túy) và yêu cầu nạn nhân kết bạn qua mạng xã hội, sau đó gửi các hình ảnh giả mạo Lệnh bắt tạm giam, Quyết định khởi tố có in dấu mộc đỏ và chữ ký giả, thậm chí chỉnh sửa ảnh chân dung nạn nhân vào tài liệu.

Sau đó, đối tượng sẽ thực hiện cuộc gọi video, sử dụng trang phục Công an, Viện Kiểm sát giả mạo, hoặc thậm chí dùng công nghệ Deepfake để thay đổi khuôn mặt và giọng nói, khiến nạn nhân tin rằng đang làm việc với cơ quan chức năng thật.

Bước 2: Thao túng tâm lý, đẩy nạn nhân vào trạng thái hoảng loạn

Ở giai đoạn này các đối tượng sẽ tập trung đe dọa rằng vụ án là 'mật', buộc nạn nhân phải giữ kín, không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả người thân. Đồng thời yêu cầu nạn nhân khai báo toàn bộ tài sản, sổ tiết kiệm, và số dư tài khoản ngân hàng để 'phục vụ công tác điều tra và xác minh nguồn tiền sạch'.

Bước 3: Chiếm đoạt tài sản – cú chốt hạ

Sau khi đã gây cho nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ tiền vào 'Tài khoản xác minh, Tài khoản giám định'. Đây chính là tài khoản của kẻ lừa đảo. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng độc hại có chứa mã giám sát từ xa (Malware) để chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy cắp mật khẩu ngân hàng.

Để bảo vệ tài sản của mình, người dân nên hết sức cảnh giác và nhớ rõ các nguyên tắc. Các cơ quan Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát KHÔNG BAO GIỜ làm việc theo hình thức sau:

Không làm việc online: Cơ quan điều tra chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở và có giấy tờ triệu tập hợp lệ.

Không có tài khoản phong tỏa trên mạng: Cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để 'chứng minh vô tội'.

Không cung cấp mã OTP và mật khẩu: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Công an không đe dọa: Quy trình tố tụng được thực hiện công khai, không có chuyện 'vụ án mật' hay yêu cầu giữ bí mật với gia đình.

Luôn kiểm chứng: Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, hãy ngắt máy và báo ngay cho Công an địa phương.

Mỗi người dân hãy luôn cẩn thận: tất cả 'Lệnh bắt giữ' hay 'Thẻ ngành' gửi qua Zalo đều là giả mạo! Đừng để sự hoảng loạn làm mờ mắt và mất đi tài sản của mình. Nếu phát hiện các đối tượng sử dụng những hành vi trên, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ.