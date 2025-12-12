Một tuần sau "Báo động đỏ", OpenAI ra mắt mô hình AI mới GPT-5.2, trình độ ngang mức chuyên gia

OpenAI vừa chính thức công bố mô hình trí tuệ nhân tạo GPT-5.2 vào thứ Năm vừa qua, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến AI ngày càng gay gắt với Google. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi CEO Sam Altman ban hành lệnh "báo động đỏ" nội bộ, yêu cầu tạm dừng tất cả các dự án không cốt lõi và huy động toàn lực để đẩy nhanh tiến độ phát triển nhằm đối phó với làn sóng cạnh tranh từ Google Gemini 3.

Quyết định khẩn cấp này của Altman được đưa ra vào đầu tháng 12, ngay sau khi Google ra mắt Gemini 3 vào tháng 11 với những con số ấn tượng trên các bảng xếp hạng đánh giá hiệu suất AI hàng đầu trong ngành. Việc một CEO công nghệ phải ban hành lệnh "code red" cho thấy mức độ nghiêm trọng mà OpenAI nhìn nhận về mối đe dọa cạnh tranh, khi vị thế dẫn đầu mà họ từng nắm giữ đang bị thách thức mạnh mẽ.

Để đáp trả Google Gemini 3 Pro, OpenAI đã ra mắt mô hình GPT-5.2 mới

Theo thông báo từ OpenAI, GPT-5.2 mang đến những cải tiến đột phá trên ba trụ cột chính. Thứ nhất là trí thông minh tổng quát được nâng cao, giúp mô hình xử lý các tình huống phức tạp và đa dạng tốt hơn. Thứ hai là khả năng lập trình được cải thiện đáng kể, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lập trình viên và kỹ sư phần mềm. Thứ ba là hiểu ngữ cảnh dài, cho phép GPT-5.2 làm việc với các tài liệu và cuộc hội thoại kéo dài mà không mất đi sự mạch lạc.

Trong bài kiểm tra tác vụ GDPval, mô hình GPT-5.2 Thinking có mức điểm số ngang bằng với các chuyên gia

Điểm nhấn đặc biệt của GPT-5.2 nằm ở khả năng tạo ra giá trị kinh tế thực tế cho người dùng doanh nghiệp. OpenAI nhấn mạnh mô hình mới vượt trội trong việc xử lý các tác vụ văn phòng phức tạp như tạo bảng tính Excel với công thức tính toán, xây dựng bài thuyết trình PowerPoint chuyên nghiệp, và đặc biệt là quản lý các dự án nhiều bước đòi hỏi phải theo dõi nhiều luồng công việc song song. Đây chính là những ứng dụng thực tế mà doanh nghiệp sẵn sàng chi trả, giúp OpenAI củng cố mô hình kinh doanh của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC diễn ra cùng ngày, Altman xuất hiện bên cạnh Bob Iger - CEO của Disney, và thừa nhận rằng Gemini 3 đã tạo ra tác động đến các chỉ số của OpenAI, nhưng mức độ "ít hơn so với những gì chúng tôi lo ngại ban đầu". Phát biểu này cho thấy OpenAI đã chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu hơn khi Google tung ra vũ khí cạnh tranh mới, nhưng thực tế cho thấy vị thế của họ vẫn còn vững chắc hơn dự kiến.

Khả năng xử lý và tạo bảng biểu của mô hình AI mới được cải thiện đáng kể

Sự xuất hiện của Iger trong buổi phỏng vấn không phải ngẫu nhiên. Cùng ngày công bố GPT-5.2, OpenAI nhận được tin vui lớn khi Disney tuyên bố đầu tư 1 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp này.

Hơn thế nữa, gã khổng lồ giải trí còn cho phép OpenAI sử dụng kho tàng nhân vật từ các thương hiệu đình đám như Star Wars, Pixar và Marvel trong công cụ tạo video AI Sora. Thương vụ này không chỉ mang lại nguồn vốn tươi quan trọng cho OpenAI mà còn mở ra tiềm năng khổng lồ trong việc tạo ra nội dung giải trí bằng AI, một mảng thị trường mà cả Google lẫn các đối thủ khác đều đang nhắm tới.

Về chiến lược sản phẩm, OpenAI khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các phiên bản cũ hơn như GPT-5.1, GPT-5 và GPT-4.1 trong giao diện lập trình ứng dụng (API) của mình. Quyết định này phản ánh chiến lược đa tầng sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ những ai cần mô hình nhẹ và nhanh cho đến những ai sẵn sàng trả phí cao hơn cho hiệu suất tốt nhất.

GPT-5.2 sẽ được triển khai với ba biến thể khác nhau là Instant dành cho tốc độ, Thinking cho khả năng suy luận sâu, và Pro cho hiệu suất tối đa. Cả ba phiên bản đều bắt đầu được tung ra trên nền tảng ChatGPT từ hôm thứ Năm, ưu tiên cho các gói trả phí trước khi mở rộng ra người dùng miễn phí trong thời gian tới.