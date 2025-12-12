Một khứa coder nào đó "rảnh nhưng có tâm" tạo hẳn công cụ giả trang lỗi Cloudflare và Internet lập tức bối rối

Cloudflare vừa gặp sự cố toàn cầu vài ngày trước và hàng loạt website khắp thế giới đồng loạt hiện trang lỗi cam vàng đặc trưng. Ai cũng than trời. Riêng một lập trình viên lại nảy ra ý tưởng kỳ quặc: nếu Cloudflare không lỗi thì ta tự... tạo lỗi cho vui.

Kết quả là một repo trên GitHub mang tên Cloudflare Error Page Generator ra đời. Nghe thì tưởng trò đùa qua loa, nhưng vào xem mới thấy tác giả làm rất nghiêm túc. Bộ icon được vẽ lại hoàn toàn bằng vector cho sắc nét hơn bản gốc. Toàn bộ stylesheet được nhét vào một file duy nhất để khỏi cần host thêm tài nguyên tĩnh. Thậm chí có cả trình chỉnh sửa "kéo thả" cho những ai muốn tùy biến trang lỗi theo tâm trạng trong ngày.

Dùng thử thấy khá giống trải nghiệm chỉnh theme Myspace nhưng theo phong cách lỗi mạng kiểu Cloudflare. Bạn có thể cho trình duyệt "đang ổn", Cloudflare "đang hấp hối", còn server thì "bốc cháy". Mọi thứ đều hiển thị nghiêm trang như thể thảm họa đang thực sự xảy ra. Nếu thích đùa ác với đồng nghiệp, bạn chỉ cần nhúng trang lỗi giả vào website nội bộ và chờ tiếng hét vang lên từ phòng bên.

Điểm hài hước nhất là phần hướng dẫn cho lập trình viên. Python có thể render trang lỗi với vài dòng code, Node.js cũng dùng được. PHP được ghi chú "coming soon" như thể tác giả biết cộng đồng PHP là nhóm kiếm chuyện troll đồng đội nhanh nhất. Bên dưới là cả bộ ví dụ mang tính châm biếm nhẹ nhàng. Một mẫu có tiêu đề "Catastrophic infrastructure failure" mô tả trình duyệt hết bộ nhớ, Cloudflare lỗi mọi nơi, còn host thì "On Fire". Phần gợi ý cho người dùng là "Vui lòng thử lại trong vài năm".

Một template khác thì trông như lời trấn an đầy thách thức: server vẫn hoạt động, mọi thứ có vẻ ổn, bạn hãy tranh thủ truy cập trước khi nó sập thật.

Đáng nể là trang lỗi giả vẫn hỗ trợ hiển thị Ray ID, địa chỉ IP người dùng và mã trung tâm dữ liệu giống y như bản thật. Chỉ cần truyền thêm vài tham số, trang lỗi có thể đánh lừa cả những ai đã quen soi log Cloudflare mỗi ngày.

Trong bối cảnh những ngày gần đây Internet chao đảo vì sự cố CDN, việc xuất hiện một dự án như thế này tạo ra một điểm cân bằng thú vị. Khi cả thế giới đang mệt mỏi vì lỗi hệ thống, có người vẫn kiên trì nghiên cứu hình dáng của... lỗi để nhân bản nó theo cách đầy hài hước.

Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng đúng kiểu mã nguồn mở: thứ gì càng kỳ lạ thì càng có người tải về. Nếu Cloudflare tiếp tục "hắt hơi" vài lần nữa, khả năng cao bộ công cụ này sẽ thành một meme chính thức của Internet. Chỉ mong đến lúc đó các admin phân biệt được đâu là lỗi thật, đâu là sản phẩm từ bàn tay vàng chuyên gia tạo lỗi tự nguyện này.