Xã Thượng Phúc - Hà Nội: Đồng lòng làm sạch dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại

Bằng sự tận tâm và nghiêm túc, suốt nhiều tháng qua chính quyền UBND xã Thượng Phúc đã tập trung cao độ, phối hợp các đơn vị và người dân gấp rút hoàn thành chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, tạo bước đà quan trọng trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và quản lý đất đai hiệu quả.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, UBND xã Thượng Phúc đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của 05 xã cũ thuộc huyện Thường Tín (trước đây) bao gồm: xã Nguyễn Trãi, xã Tân Minh, xã Quất Động, xã Dũng Tiến và xã Nghiêm Xuyên. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã Thượng Phúc là 2896,10 ha. Trong đó: nhóm đất nông nghiệp 1936,71 ha, nhóm đất phi nông nghiệp: 959,34 ha, nhóm đất chưa sử dụng: 0,05 ha.

Trước diện tích quản lý rộng, đa dạng cũng như phức tạp, nên ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai, UBND xã Thượng Phúc xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan trọng và cấp bách, tạo tiền đề cho công tác quản lý đất đai hiện đại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Chia sẻ về hành trình của chiến dịch, đồng chí Lý Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc nhấn mạnh: việc triển khai chiến dịch không chỉ là công việc mà còn là một phép thử cho sức chịu đựng của đội ngũ cán bộ xã. Với sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt cùng phương châm "làm hết việc chứ không làm hết giờ", UBND xã Thượng Phúc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung triển khai. Đội ngũ cán bộ đã xuống từng thôn, hướng dẫn từng người dân về cách thức kê khai và nộp hồ sơ, từ đó công việc được triển khai một cách nhanh chóng. Đây là thành quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân.

Việc triển khai thực hiện chiến dịch cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của xã đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã. Chiến dịch tạo ra một nền tảng dữ liệu "sạch" và "sống" ngay từ cấp cơ sở. Dữ liệu chuẩn hóa giúp giảm thiểu sai sót, chồng chéo thông tin, làm nền tảng cho việc minh bạch hóa các giao dịch và thủ tục hành chính về đất đai. Dữ liệu sạch là đầu vào quan trọng để phát triển các dịch vụ công trực tuyến về đất đai, hướng tới một nền hành chính phi tiếp xúc, giảm thiểu tiêu cực và nhũng nhiễu. Đồng chí Lý Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc cho biết thêm.

Theo đó, ngày 10/9/2025, UBND xã Thượng Phúc ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã Thượng Phúc. Ngày 24/9/2025, UBND xã Thượng Phúc đã triển khai Hội nghị để triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tới các cơ quan, đơn vị có liên quan và toàn thể 32 thôn, xóm, cụm dân cư trên địa bàn xã.

Sau 90 ngày đêm cố gắng, Chính quyền xã Thượng Phúc đã thu thập được 5.161/6.119 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 84,3% giấy chứng nhận cần thu thập và đã bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Còn 958 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chiếm 15,7%) vẫn chưa được thu thập do người sử dụng đất ở, nhà ở không phối hợp, không đủ thời gian để thu thập, giấy chứng nhận đang thế chấp tại ngân hàng…

Kết quả đạt được trong chiến dịch là thành quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân.

Bên cạnh sự đồng lòng của chính quyền và người dân địa phương, chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai tại xã Thượng Phúc cũng gặp không ít khó khăn, từ cả yếu tố chủ quan và khách quan. Theo phòng Kinh tế hạ tầng xã Thượng Phúc cho biết: Do chính quyền mới vừa sáp nhập đơn vị hành chính, lực lượng nhân sự mỏng, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên việc vừa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn song song với thực hiện chiến dịch trong thời gian ngắn là khá khó khăn.

Để đảm bảo hoàn thành chiến dịch, UBND xã, Ban chỉ đạo, Tổ công tác xã và các Tiểu ban giúp việc cho Tổ công tác xã đã bố trí làm ngoài giờ, làm cả thứ bảy, chủ nhật, không nghỉ trong suốt thời gian thực hiện Chiến dịch. Nhiều trường hợp chủ sử dụng đất mua bán, chuyển nhượng không cư trú tại địa phương nên việc liên hệ chủ sử dụng đất để thu thập thông tin còn gặp khó khăn. Một số người dân vẫn có tâm lý lo sợ việc cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ảnh hưởng đến việc truy thu thuế nên chưa hợp tác để cung cấp.

Chiến dịch khép lại với nhiều nỗ lực vượt khó, nhưng quan trọng hơn, nó mở ra một cách làm mới trong quản lý đất đai ở xã Thượng Phúc: bài bản, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Thành quả này sẽ tiếp tục được phát huy trong tiến trình chuyển đổi số và cải cách hành chính của địa phương.