Facebook cập nhật nút "Không thích" tại Việt Nam

Theo ghi nhận, tính năng mới hiển thị hai biểu tượng mũi tên hướng lên (tương ứng với "Thích") và mũi tên hướng xuống (tương ứng với "Không thích") nằm cạnh nhau. Người dùng có thể chọn nhanh một trong hai biểu tượng để thể hiện quan điểm. Hệ thống chỉ cho phép chọn một trạng thái tại một thời điểm; nếu chọn "thích", biểu tượng tương ứng sẽ sáng lên và ngược lại.

Nút Dislike xuất hiện trên Facebook một số người dùng tại Việt Nam

Một điểm đáng chú ý là Facebook hiện chỉ thống kê và hiển thị công khai số lượng lượt "thích". Số lượng lượt "không thích" hoàn toàn bị ẩn đi và người xem không thể biết một bình luận nhận được bao nhiêu phản ứng tiêu cực.

Về bố cục giao diện, vị trí của các nút tương tác cũng có sự thay đổi. Trước đây, các biểu tượng cảm xúc nằm ở góc trái, nhưng nay đã được dời sang phía bên phải màn hình. Để sử dụng bộ 7 biểu tượng cảm xúc truyền thống (như Yêu thích, Thương thương, HaHa, Wow, Buồn, Phẫn nộ), người dùng cần thực hiện thao tác nhấn giữ vào nút "thích" giống như cơ chế cũ.

Nút Dislike từng xuất hiện trên Facebook, nhưng là chỉ trong tính năng Messenger.

Hiện tại, tính năng này mới chỉ khả dụng trên ứng dụng dành cho điện thoại thông minh (smartphone) và chưa xuất hiện trên phiên bản trình duyệt web. Do Facebook đang trong quá trình thử nghiệm ngẫu nhiên, tính năng này chưa được cập nhật đồng loạt cho tất cả các tài khoản.

Cơ chế hoạt động mới này của Facebook có nét tương đồng với nút "Dislike" trên YouTube hay tính năng "Downvote" (phản đối) trên Reddit. Giới chuyên môn nhận định, việc bổ sung nút "không thích" có thể là một biện pháp kỹ thuật giúp nền tảng nhận biết và sàng lọc các nội dung tiêu cực hoặc bình luận rác. Nếu một bình luận nhận nhiều lượt "không thích", thuật toán có thể hạn chế khả năng hiển thị của nội dung đó. Tuy nhiên, việc ẩn số lượng "dislike" cũng được xem là giải pháp nhằm tránh tình trạng tấn công tập thể hoặc cạnh tranh không lành mạnh giữa các người dùng.