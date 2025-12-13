Thông tin mới về "phạt nguội" vi phạm giao thông mà người dân cần biết

Tối 12/12, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng giao thông dành cho công dân VNeTraffic để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, ứng dụng VNeTraffic đã kết nối với ứng dụng định danh quốc gia và căn cước, để những người đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VNeID sẽ tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

Cục CSGT cho hay, người đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe thì sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo phạt nguội cho chủ xe.

Thông báo tiến trình sẽ diễn ra trong 3 bước: ra thông báo, ra biên bản và ra quyết định xử phạt.

Theo Cục CSGT, hiện nay đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, thông tin vi phạm được quần chúng nhân dân phản ánh (qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook; App VNeTraffic) nếu chủ xe đã cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm.

Dự kiến trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm thì biên bản sẽ được lập và hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để công dân thi hành. Người dân có thể lựa chọn nộp phạt tại hệ thống hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia.