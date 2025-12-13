Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5.000 camera AI sẽ phủ cả ngõ, ngách Hà Nội từ năm 2026

13-12-2025 - 16:51 PM | Kinh tế số

Công an TP Hà Nội dự kiến sẽ lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, triển khai vào cả trong ngõ, ngách để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, từ 13/12, hệ thống 1.837 mắt camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm sẽ được đưa vào sử dụng.

"Đây là một trong những đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, là một trong những bước đi tiên phong của Công an Hà Nội để góp phần xây dựng thành phố thông minh trong thời gian tới", Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

5.000 camera AI sẽ phủ cả ngõ, ngách Hà Nội từ năm 2026- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đại biểu tại lễ khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ phấn đấu, "vừa chạy vừa xếp hàng" để lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, triển khai vào cả trong ngõ, ngách để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Hiện nay, với việc trang bị, lắp đặt hệ thống 1.837 mắt camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh sẽ là “bộ não” giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực. Từ đây, lực lượng công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện ùn tắc, vi phạm, tai nạn, sự cố.

Song song với đó, hệ thống camera AI sẽ hỗ trợ xác định mật độ, lưu lượng phương tiện, điều tiết thời gian chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời nhận diện tự động các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, lấn chiếm lòng đường, tụ tập kinh doanh trái phép trên vỉa hè, lòng đường.

5.000 camera AI sẽ phủ cả ngõ, ngách Hà Nội từ năm 2026- Ảnh 2.

Camera AI phát hiện phương tiện vi phạm.

Hệ thống này sẽ giúp lực lượng chức năng ghi nhận, lập hồ sơ xử lý nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào việc kiểm tra và xử lý trực tiếp, thủ công như trước đây.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng việc trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó sẽ góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông.

Theo Vũ Thị Liễu

VTC News

