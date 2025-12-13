OpenAI: Thiết bị AI “tí hon” có thể làm thay đổi tương lai điện toán cá nhân

Một bài phân tích trên báo TEMPO, cho biết OpenAI đang cho thấy tham vọng ngày càng lớn trong cuộc đua đổi mới công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI – ông Sam Altman xác nhận công ty đã bắt tay phát triển phần cứng dành riêng cho các chương trình AI, vốn trước đây chỉ tồn tại dưới dạng phần mềm ChatGPT.

Theo CEO Altman, nguyên mẫu của thiết bị đã được hoàn thiện - với dấu ấn thiết kế của Jony Ive - huyền thoại từng đứng sau iPhone và iPod trong kỷ nguyên hoàng kim của Apple. Sự góp mặt của nhà thiết kế Ive khiến dự án càng trở nên đáng chú ý.

Tại sự kiện Emerson Collective Demo Day diễn ra mới đây, CEO Altman và nhà thiết kế Ive cho biết thiết bị mới dự kiến ra mắt trong vòng chưa đầy hai năm tới, khoảng cuối 2026 hoặc đầu 2027.

Trang Gizmochina mô tả sản phẩm không phải điện thoại thông minh hay kính thực tế ảo (AR), mà theo đuổi triết lý “calm computing” - công nghệ hiện diện một cách tinh tế, ít gây xao nhãng. Những thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị không có màn hình, kích thước cực nhỏ như iPod Shuffle, cho phép người dùng bỏ túi mang theo mọi lúc.

Dù khiêm tốn về hình thức, nhưng công nghệ bên trong lại được đánh giá là vượt trội. Thiết bị tương tác hoàn toàn bằng giọng nói, dựa trên khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của AI. Bên cạnh đó, nó được trang bị camera và micro độ nhạy cao, có thể ghi nhận hình ảnh và âm thanh môi trường theo thời gian thực. Nói cách khác, đây là nỗ lực đưa trợ lý AI vào đời sống hàng ngày theo cách liền mạch nhất, không cần đến màn hình.

Cam kết của OpenAI thể hiện rõ qua chiến lược tuyển dụng rầm rộ. Hãng được cho là đã “chiêu mộ” hàng chục kỹ sư và nhà thiết kế từng làm việc cho Apple, bao gồm Tang Tan - cựu lãnh đạo phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone - và Evans Hankey.

Ảnh hưởng Apple còn thể hiện trong chuỗi cung ứng: OpenAI được cho là hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc như Luxshare và Goertek, những đối tác quen thuộc trong dây chuyền sản xuất thiết bị Apple.

Mặc dù vậy, tham vọng chuyển từ phần mềm sang phần cứng không hề dễ dàng. Lịch sử từng ghi nhận không ít thất bại của các công ty AI và công ty công nghệ thuần phần mềm khi lấn sân sang sản xuất thiết bị.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ phân tích và thông tin rò rỉ gần đây, nếu OpenAI thực sự kết hợp được trí tuệ của ChatGPT với bản sắc thiết kế của Jony Ive, thiết bị "tí hon" này hoàn toàn có thể trở thành chuẩn mực mới của điện toán cá nhân trong kỷ nguyên hậu điện thoại thông minh.