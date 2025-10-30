Người dân có thể đóng góp ý kiến đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại nhà, ngay trên VNeID

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên toàn quốc có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn cách gửi ý kiến góp ý qua ứng dụng VNeID.

Việc tham gia đóng góp ý kiến trực tuyến giúp người dân thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Cách đọc dự thảo văn kiện

Bước 1: Người dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ nhấn vào banner “Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Bước 2: Người dân chọn một dự thảo văn kiện và nhấn “Đọc”.

Bước 3: Người dân nhấn vào thanh tìm kiếm để chọn đọc nội dung dự thảo văn kiện Đại hội.

Bước 4: Màn hình hiển thị nội dung dự thảo văn kiện người dân vừa chọn.

Góp ý dự thảo văn kiện

Bước 1: Tại màn Danh sách dự thảo các văn kiện Đại hội của Đảng, người dân nhấn “Góp ý” để nêu ý kiến.

Bước 2: Thực hiện góp ý

Người dân có thể gửi ý kiến của mình theo các cách sau:

- Nếu đồng ý với toàn bộ nội dung dự thảo văn kiện, chọn “Tán thành”, sau đó chọn “Đối tượng góp ý” và nhấn “Gửi”.

- Nếu không tán thành, người dân chọn “Không tán thành”, nhập lý do hoặc ý kiến phản hồi, rồi chọn “Đối tượng góp ý” và nhấn “Gửi”.

- Nếu chỉ đồng ý một phần, người dân chọn “Đồng ý một phần”, nhập nội dung góp ý bổ sung, sau đó chọn “Đối tượng góp ý” và nhấn “Gửi” để hoàn tất.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông báo gửi góp ý về dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng thành công. Nhấn “Về trang chủ” để quay lại màn danh sách dự thảo các văn kiện Đại hội.

Bước 4: Để xem lại góp ý vừa tạo, người dân nhấn “Xem góp ý”.

Công an tỉnh Đồng Tháp lưu ý người dân chỉ thực hiện đúng theo hướng dẫn trong ứng dụng VNeID, tuyệt đối không truy cập hoặc nhập thông tin cá nhân vào bất kỳ đường link, trang web hay biểu mẫu lạ nào. Việc tuân thủ đúng quy trình sẽ giúp đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân, đồng thời phòng tránh các hành vi giả mạo, lợi dụng để thu thập và sử dụng dữ liệu trái phép.