Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bấm vào tin nhắn có nội dung này, người dùng có thể bị chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân

24-10-2025 - 16:41 PM | Kinh tế số

Người dùng cần đặc biệt cảnh giác khi nhận được tin nhắn có nội dung này.

Bấm vào tin nhắn có nội dung này, người dùng có thể bị chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Forbes, một chiến dịch lừa đảo nhắm vào người dùng Tiktok thông qua tin nhắn trực tiếp (DM) đang lan rộng nhanh chóng. Cụ thể, kẻ gian mời gọi “nâng cấp VIP Tiktok” để nhận tiền điện tử miễn phí, nhưng thực chất lại đang tìm cách chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của người dùng.

Stefan Dasic, chuyên gia phân tích tình báo mối đe dọa của Malwarebytes, cho biết “nâng cấp VIP Tiktok” thực chất là biến thể mới của các hình thức lừa đảo trước đó. Điểm khác biệt là kịch bản lừa đảo lần này được xây dựng tinh vi hơn, đánh trúng tâm lý tò mò và ham lợi của người dùng mạng xã hội.

Cụ thể, nạn nhân sẽ nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, trong đó kẻ gian tự xưng là người mắc bệnh nan y và muốn tặng tiền điện tử cho người may mắn. Đi kèm là đường dẫn và thông tin đăng nhập vào một trang web được giới thiệu là nơi nhận quà.

Khi truy cập vào đường link đó, người dùng sẽ thấy một tài khoản hiển thị số dư rất lớn cùng nút “rút tiền” được thiết kế y như thật. Tuy nhiên, để rút được số tiền này, trang web yêu cầu nhập một “mã bảo mật” mà thực chất chỉ kẻ lừa đảo mới có.

Sau đó, người dùng bị dụ đóng thêm phí để “nâng cấp VIP” nhằm nhận mã khóa, nhưng khi thanh toán xong, hệ thống lại tiếp tục yêu cầu thêm tiền để “mở khóa giao dịch”. Cứ như vậy, nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy chuyển tiền nhiều lần mà không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.

Trước tình trạng này, Malwarebytes khuyến cáo người dùng TikTok tuyệt đối không nên chuyển tiền hay đóng bất kỳ khoản phí nào để “mở khóa” hoặc “nhận thưởng”. Chuyên gia an ninh mạng Stefan Dasic cảnh báo, những lời hứa tặng tiền điện tử kèm yêu cầu xác minh tài khoản thực chất là chiêu trò lừa đảo.

Trong trường hợp đã nhấp vào đường link không an toàn hoặc lỡ cung cấp thông tin đăng nhập, người dùng nên nhanh chóng đổi mật khẩu TikTok, bật xác thực hai yếu tố (2FA), kiểm tra lại email và số điện thoại khôi phục, đồng thời báo cáo tài khoản vi phạm qua Trung tâm An toàn TikTok.

(Nguồn: Forbes)﻿

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, liều lĩnh tiếp tục được BHXH TP HCM cảnh báo đến người dân

Bích Hường

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới quan trọng về CMND, CCCD sẽ có hiệu lực trong tháng sau, người dân lưu ý!

Quy định mới quan trọng về CMND, CCCD sẽ có hiệu lực trong tháng sau, người dân lưu ý! Nổi bật

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo Nổi bật

Cuộc chiến giành quyền định hình tương lai Internet chính thức bắt đầu

Cuộc chiến giành quyền định hình tương lai Internet chính thức bắt đầu

15:36 , 24/10/2025
Gần 1.000 nhân vật ảnh hưởng, bao gồm cả 'Bố già AI', kêu gọi cấm siêu trí tuệ

Gần 1.000 nhân vật ảnh hưởng, bao gồm cả 'Bố già AI', kêu gọi cấm siêu trí tuệ

14:45 , 24/10/2025
Vì sao lừa đảo biết chính xác số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP và mã PIN của người dùng?

Vì sao lừa đảo biết chính xác số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP và mã PIN của người dùng?

14:40 , 24/10/2025
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở Quảng Ngãi: Công an sử dụng kỹ thuật giám định như thế nào?

Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở Quảng Ngãi: Công an sử dụng kỹ thuật giám định như thế nào?

13:53 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên