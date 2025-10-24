Bấm vào tin nhắn có nội dung này, người dùng có thể bị chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Forbes, một chiến dịch lừa đảo nhắm vào người dùng Tiktok thông qua tin nhắn trực tiếp (DM) đang lan rộng nhanh chóng. Cụ thể, kẻ gian mời gọi “nâng cấp VIP Tiktok” để nhận tiền điện tử miễn phí, nhưng thực chất lại đang tìm cách chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của người dùng.

Stefan Dasic, chuyên gia phân tích tình báo mối đe dọa của Malwarebytes, cho biết “nâng cấp VIP Tiktok” thực chất là biến thể mới của các hình thức lừa đảo trước đó. Điểm khác biệt là kịch bản lừa đảo lần này được xây dựng tinh vi hơn, đánh trúng tâm lý tò mò và ham lợi của người dùng mạng xã hội.

Cụ thể, nạn nhân sẽ nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, trong đó kẻ gian tự xưng là người mắc bệnh nan y và muốn tặng tiền điện tử cho người may mắn. Đi kèm là đường dẫn và thông tin đăng nhập vào một trang web được giới thiệu là nơi nhận quà.

Khi truy cập vào đường link đó, người dùng sẽ thấy một tài khoản hiển thị số dư rất lớn cùng nút “rút tiền” được thiết kế y như thật. Tuy nhiên, để rút được số tiền này, trang web yêu cầu nhập một “mã bảo mật” mà thực chất chỉ kẻ lừa đảo mới có.

Sau đó, người dùng bị dụ đóng thêm phí để “nâng cấp VIP” nhằm nhận mã khóa, nhưng khi thanh toán xong, hệ thống lại tiếp tục yêu cầu thêm tiền để “mở khóa giao dịch”. Cứ như vậy, nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy chuyển tiền nhiều lần mà không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.

Trước tình trạng này, Malwarebytes khuyến cáo người dùng TikTok tuyệt đối không nên chuyển tiền hay đóng bất kỳ khoản phí nào để “mở khóa” hoặc “nhận thưởng”. Chuyên gia an ninh mạng Stefan Dasic cảnh báo, những lời hứa tặng tiền điện tử kèm yêu cầu xác minh tài khoản thực chất là chiêu trò lừa đảo.

Trong trường hợp đã nhấp vào đường link không an toàn hoặc lỡ cung cấp thông tin đăng nhập, người dùng nên nhanh chóng đổi mật khẩu TikTok, bật xác thực hai yếu tố (2FA), kiểm tra lại email và số điện thoại khôi phục, đồng thời báo cáo tài khoản vi phạm qua Trung tâm An toàn TikTok.

(Nguồn: Forbes)﻿