Chính thức thêm 6 thủ tục hành chính người dân Hà Nội có thể làm ngay tại nhà, không cần xếp hàng hay chờ đợi

Theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng hồ sơ điện tử trên địa bàn thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 100% thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ kể từ ngày 20/10/2025.

Dưới đây là các danh mục hành chính quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ:

- Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

﻿- Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

﻿- Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện thống nhất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn .

Việc chuyển đổi sang hình thức trực tuyến không chỉ là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, mà còn mang lại nhiều tiện ích rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp.

Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan để nộp hồ sơ và chờ đợi xử lý, người dân và tổ chức nay chỉ cần đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia, số hóa và nộp hồ sơ điện tử hợp lệ (được ký số hoặc chứng thực điện tử).

Nhờ đó, mọi thủ tục có thể được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, không cần xếp hàng, không mất thời gian chờ đợi, lại có thể theo dõi tiến độ trực tuyến. Đây là bước tiến quan trọng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Không chỉ thuận tiện hơn, hình thức nộp hồ sơ trực tuyến còn giúp minh bạch hóa toàn bộ quy trình giải quyết. Người dân có thể theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý trực tuyến, nhận thông báo kết quả ngay trên tài khoản của mình. Kết quả giải quyết được trả dưới dạng điện tử, đồng thời bản giấy (nếu có) cũng được chuyển phát miễn phí đến tận địa chỉ đăng ký thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc này góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử thống nhất, phục vụ cho việc tái sử dụng thông tin, hướng tới mục tiêu giảm giấy tờ, giảm thành phần hồ sơ và xây dựng nền hành chính số hiện đại, không giấy tờ.

Để đảm bảo mọi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã thiết lập hệ thống hỗ trợ đa kênh hoạt động 24/7. Người dân có thể đến trực tiếp các Chi nhánh của Trung tâm để được hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí việc kê khai, quét và nộp hồ sơ; hoặc liên hệ tổng đài 1022 (nhánh số 7) và tổng đài thông minh 19001009 để được hỗ trợ từ xa.

Ngoài ra, hệ thống Chatbot và Callbot trên ứng dụng iHanoi luôn sẵn sàng giải đáp tự động, nhanh chóng và chính xác bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Với phương châm “4 không”: không giấy tờ – không tiếp xúc – không chờ đợi – không giới hạn địa giới hành chính, dịch vụ công trực tuyến toàn trình mang đến trải nghiệm hành chính thuận tiện, minh bạch và hiện đại hơn bao giờ hết. Người dân không còn phải xếp hàng, chờ đợi hay di chuyển nhiều, trong khi toàn bộ quy trình được công khai, dễ dàng kiểm tra, giám sát. Đây là bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần tăng cường niềm tin, sự hài lòng và gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc điện thoại, người dân đã có thể hoàn tất toàn bộ quy trình nộp hồ sơ. Sau đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Người dân, doanh nghiệp truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại đường link: https://dichvucong.gov.vn/ .

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc tài khoản cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 3: Chọn thẻ “Dịch vụ công trực tuyến”, nhập tên thủ tục tại ô tra cứu và bấm “Tìm kiếm”.

Bước 4: Lựa chọn thủ tục, tích ô Tỉnh/Thành phố, sau đó chọn thành phố Hà Nội và chọn đơn vị thực hiện bằng cách tích vào ô Sở Nội vụ. Sau đó, bấm “Đồng ý”.

Bước 5: Bấm “Nộp trực tuyến”.

Bước 6: Người dân, doanh nghiệp điền các thông tin được yêu cầu và gắn ảnh thẻ kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính, dạng file jpg (theo quy định) và bấm “Lưu và nộp hồ sơ”.

Bước 7: Quy trình đã hoàn tất; đồng thời có tin nhắn thông báo qua SMS.