Cách kiểm tra điện thoại iPhone có đang bị theo dõi

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo Forbes, ban đầu đây là cuộc tấn công có chủ đích nhắm đến một nhóm người dùng cụ thể. Tuy nhiên, sau đó chúng nhanh chóng mở rộng phạm vi, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hàng loạt thiết bị iPhone.

Để ngăn chặn nguy cơ này, Apple khuyến nghị người dùng iPhone nên cập nhật phần mềm lên phiên bản hệ điều hành mới iOS 26.0.1. Đây là cách phòng vệ đơn giản nhưng hiệu quả nhất trước các hình thức tấn công tinh vi.

Ngoài việc cập nhật phần mềm, người dùng có thể tự kiểm tra xem iPhone có dấu hiệu bị theo dõi hay không thông qua ba cách đơn giản dưới đây.

Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động

Trước tiên, người dùng vào Cài đặt trên điện thoại, chọn mục Dữ liệu di động, rồi bấm chọn Dịch vụ di động để kiểm tra lượng dữ liệu mà từng ứng dụng sử dụng. Thông thường, những ứng dụng như trình duyệt web, mạng xã hội, nghe nhạc, xem video trực tuyến hoặc VPN sẽ nằm trong nhóm tiêu tốn dữ liệu nhiều nhất.

Nếu phát hiện một ứng dụng lạ dùng nhiều dữ liệu dù ít khi được sử dụng, người dùng nên gỡ bỏ ngay. Đây có thể là phần mềm gián điệp hoạt động ngầm, tự động gửi thông tin ra máy chủ bên ngoài, khiến mức sử dụng dữ liệu tăng đột biến.

Kiểm tra mức sử dụng pin

Bên cạnh việc kiểm tra mức sử dụng dữ liệu, người dùng nên kiểm tra mức tiêu hao pin của từng ứng dụng. Vào Cài đặt, chọn Pin, rồi kiểm tra mức sử dụng pin trong vài ngày gần nhất. Nếu thấy một ứng dụng lạ đột ngột tiêu hao pin nhiều hơn bình thường, rất có thể nó đang âm thầm hoạt động nền, liên tục gửi dữ liệu về máy chủ bên ngoài. Đây là lý do khiến pin tụt nhanh bất thường, ngay cả khi người dùng không dùng ứng dụng đó.

Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra xem hệ thống có hoạt động bất thường hay không. Hãy vào Cài đặt, chọn Dữ liệu di động, rồi mở Dịch vụ hệ thống để xem những mục đang sử dụng dữ liệu.

Thông thường, các mục này đều thuộc về iOS và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện mục lạ hoặc một chức năng hệ thống tiêu tốn dữ liệu nhiều bất thường, người dùng nên cảnh giác, vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị đang bị cài phần mềm gián điệp hoặc theo dõi ngầm.

Kiểm tra các ứng dụng mới cài đặt

Để xem các ứng dụng mới cài đặt, người dùng chỉ cần vuốt sang trang cuối của màn hình chính và mở mục Đã thêm gần đây. Nếu thấy xuất hiện một ứng dụng lạ mà không nhớ từng tải, hãy xóa ngay để tránh rủi ro bị cài phần mềm độc hại.

Nhiều phần mềm gián điệp thường ngụy trang dưới dạng ứng dụng quen thuộc hoặc trò chơi vô hại nhằm đánh lừa người dùng. Vì vậy, khi nghi ngờ iPhone có dấu hiệu bất thường, hãy mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung, rồi vào Quản lý VPN và Thiết bị để kiểm tra. Nếu phát hiện ứng dụng lạ, người dùng nên xóa bỏ hoàn toàn, vì đây có thể là cách để phần mềm gián điệp âm thầm truy cập dữ liệu trên máy.

Đồng thời, người dùng cũng nên vào Cài đặt, Quyền riêng tư và Bảo mật và chọn Báo cáo quyền riêng tư ứng dụng để xem ứng dụng nào đang truy cập dữ liệu, vị trí hoặc cảm biến của thiết bị. Việc kiểm tra mục này thường xuyên sẽ giúp phát hiện sớm những ứng dụng có hành vi thu thập thông tin đáng ngờ và giúp cho người dùng bảo vệ điện thoại tốt hơn.

Đối với những người làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu bảo mật thông tin cao hoặc sinh sống ở khu vực có nguy cơ bị tấn công mạng cao, Apple khuyến cáo nên bật Chế độ phong tỏa (Lockdown Mode).

Đây là tính năng bảo mật nâng cao giúp ngăn chặn hầu hết các hình thức tấn công từ xa. Khi bật chế độ này, một số tính năng của iPhone có thể bị giới hạn, nhưng đổi lại, thiết bị sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa tiềm ẩn.