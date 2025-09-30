Công an vừa phát cảnh báo liên quan đến hộ chiếu, người dân đặc biệt chú ý!

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, nhờ có Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, việc làm hộ chiếu phổ thông trực tuyến hiện nay đã trở nên đơn giản và thuận tiện hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, chính sự thuận tiện ấy lại đang bị một số đối tượng lợi dụng. Trên mạng xã hội, nhiều dịch vụ trung gian tự xưng là “làm hộ chiếu nhanh gọn” mọc lên, đánh vào tâm lý ngại đi lại, ngại thao tác công nghệ của không ít người. Những lời quảng cáo như “không cần xếp hàng, hộ chiếu gửi tận tay” nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực chất lại tiềm ẩn vô số rủi ro, khiến người dân không chỉ mất tiền mà còn gặp nhiều rắc rối liên quan đến thủ tục và thông tin cá nhân.

Một trong những tình huống thường gặp là hồ sơ bị bỏ dở giữa chừng. Khi ảnh chân dung không khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân vẫn phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để chụp ảnh và nộp hồ sơ lại từ đầu. Lúc này, những người nhận làm dịch vụ hoàn toàn không thể giúp gì thêm, khiến người dân rơi vào cảnh “tiền mất mà việc vẫn không xong”.

Không chỉ vậy, hồ sơ do “cò dịch vụ” nộp hộ còn dễ mắc sai sót. Nhiều trường hợp hộ chiếu vẫn còn hạn nhưng vẫn bị nộp đơn xin cấp mới, hoặc thông tin cá nhân bị khai báo sai, thiếu sót so với quy định. Khi đó, hồ sơ sẽ bị từ chối giải quyết, người dân vừa mất thời gian, vừa có thể bị xử phạt hành chính vì kê khai không đúng.

Thêm vào đó, khi không tự nộp hồ sơ, người dân thường không có tài khoản dịch vụ công để theo dõi tiến độ xử lý. Lợi dụng điều này, “cò dịch vụ” dễ dàng kéo dài thời gian, bịa ra thêm thủ tục để thu thêm tiền. Người dân vì thế luôn ở thế bị động và không kiểm soát được hồ sơ của mình.

Nghiêm trọng hơn, rủi ro thất lạc hoặc bị lợi dụng hộ chiếu cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Một số “cò dịch vụ” cố tình đăng ký địa chỉ nhận kết quả về nơi của họ thay vì địa chỉ thật của người dân. Khi đó, hộ chiếu có thể bị giữ lại để đòi thêm tiền hoặc bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Nếu có tranh chấp phát sinh, việc xử lý sẽ vô cùng khó khăn vì người dân đã vô tình trao quyền cho những người không có trách nhiệm pháp lý.

Để tránh rơi vào những tình huống phiền toái như vậy, cách an toàn nhất là người dân nên tự làm thủ tục trực tuyến qua các cổng dịch vụ công chính thức. Nếu gặp khó khăn về thao tác, có thể nhờ người thân hỗ trợ để vừa đảm bảo tính chính xác của hồ sơ, vừa giữ an toàn cho thông tin cá nhân.

Ngoài ra, người dân cũng có thể đến trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh hoặc thành phố nơi thường trú, tạm trú để được hướng dẫn cụ thể.

Quan trọng hơn cả, mỗi người hãy thật tỉnh táo trước những quảng cáo “làm hộ chiếu nhanh, không cần đi lại” trên mạng xã hội hay xung quanh cơ quan công an. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết.

(Nguồn: Công an tỉnh Tây Ninh)