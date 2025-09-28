Công an chỉ ra danh sách các sàn giao dịch lừa đảo, một người phụ nữ đã mất hàng trăm triệu đồng

Nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Theo Công an tỉnh Lào Cai, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng đầu tư “tiền ảo”, sàn giao dịch ngoại hối hay chứng khoán trái phép. Trên địa bàn tỉnh, tình trạng này cũng đã xuất hiện với nhiều chiêu trò tinh vi, khiến không ít người dân trở thành nạn nhân, mất trắng số tiền lớn.

Điển hình là trường hợp bà P.T.M.T (sinh năm 1975, trú tại Lào Cai) vừa trình báo với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo bà T., thông qua một nhóm Zalo, bà quen một tài khoản mạng xã hội và được hướng dẫn tải ứng dụng MetaTrader 5 để tham gia giao dịch USD/USDT.

Ban đầu, bà chỉ nạp số tiền nhỏ và nhận về khoản lãi 4 triệu đồng. Số tiền lời này được xem như “mồi nhử”, khiến bà thêm tin tưởng và tiếp tục chuyển hàng trăm triệu đồng vào nhiều tài khoản cá nhân khác nhau. Kết quả là toàn bộ số tiền đều bị chiếm đoạt.

Nguy hiểm hơn, sau khi chiếm được toàn bộ số tiền, các đối tượng còn tiếp tục dụ dỗ bà nộp thêm với lý do “hỗ trợ lấy lại tiền”, nhưng thực chất không hề có bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là kịch bản lừa đảo quen thuộc. Các đối tượng thường mạo danh chuyên gia tài chính bằng cách lập tài khoản mạng xã hội với hình ảnh hào nhoáng, đăng tải thông tin phân tích thị trường nghe có vẻ chuyên nghiệp để tạo dựng uy tín giả.

Sau khi chiếm được lòng tin, chúng lôi kéo nạn nhân vào những nhóm kín trên Telegram, Zalo hay Facebook và hứa hẹn sẽ cung cấp “bí quyết đầu tư” hay “kèo chắc thắng”. Để củng cố niềm tin, chúng còn cho nạn nhân sử dụng tài khoản “demo”, hiển thị lợi nhuận ảo, khiến nhiều người bị cuốn theo và tiếp tục nạp tiền thật.

Khi nạn nhân đã sập bẫy, chúng lại dựng thêm nhiều tầng nấc lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền với danh nghĩa “đóng phí” hoặc “hỗ trợ lấy lại vốn”, khiến người bị hại càng thiệt hại nặng nề.

Danh sách các sàn giao dịch lừa đảo sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Trước thực trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tin vào những lời quảng cáo đầu tư lợi nhuận cao, thiếu cơ sở rõ ràng; tuyệt đối tránh tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán và tiền ảo trái phép trên mạng.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

(Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai)﻿