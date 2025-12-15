Bạn có biết: Facebook Messenger cho máy tính chính thức ngừng hoạt động từ hôm nay
Bắt đầu từ hôm nay, 15/12/2025, ứng dụng Messenger trên desktop đã chính thức dừng hoạt động. Người dùng mở app sẽ bị chuyển hướng sang trình duyệt, đánh dấu sự kết thúc của một ứng dụng từng rất quen thuộc với dân văn phòng.
- 15-12-2025Mất hàng trăm triệu đồng vì tin nhắn phạt nguội lừa đảo
- 15-12-2025Công bố lương của CEO Apple: 7 giờ làm việc bằng thu nhập 1 năm của người Mỹ, có thể mua ngôi nhà giá 11 tỷ sau 2 ngày làm việc
- 15-12-2025Loạt tiện ích trên VNeID mà gia đình có trẻ dưới 6 tuổi nên biết kẻo mất quyền lợi
Ngày 15/12/2025 là thời điểm Meta chính thức khai tử ứng dụng Messenger dành riêng cho Windows và macOS. Người dùng khi mở app từ hôm nay sẽ không thể tiếp tục đăng nhập, gửi tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi. Giao diện ứng dụng dù vẫn xuất hiện trên máy, nhưng mọi thao tác đều bị vô hiệu hóa và tự động điều hướng sang nền tảng web.
Thay vì duy trì ứng dụng độc lập, Meta yêu cầu người dùng chuyển sang Messenger.com hoặc Facebook.com để tiếp tục nhắn tin. Phiên bản web vẫn hỗ trợ đầy đủ chat, gọi thoại và gọi video, hoạt động tương tự như trước đây nhưng thống nhất hơn về giao diện và tính năng. Đây được coi là một phần trong kế hoạch thu gọn nền tảng phần mềm và tối ưu chi phí vận hành của công ty.
Messenger desktop từng hữu ích cho người dùng PC, đặc biệt trong môi trường làm việc văn phòng. Tuy nhiên, Meta đang chuyển hướng tập trung vào trải nghiệm web và di động, nơi lượng người dùng lớn hơn và quá trình cập nhật được đồng bộ hơn giữa các nền tảng. Công ty cho rằng việc duy trì phiên bản desktop riêng biệt không còn cần thiết, nhất là khi web đã đủ mạnh để thay thế.
Mặc dù ứng dụng trên máy tính đã dừng hoạt động, Messenger vẫn tồn tại như một dịch vụ. Người dùng iOS và Android không bị ảnh hưởng, các cuộc trò chuyện và dữ liệu cũ vẫn được giữ nguyên. Việc đăng nhập Messenger độc lập, không qua Facebook, vẫn khả dụng trên nền tảng web. Meta còn khuyến cáo kích hoạt cơ chế lưu trữ an toàn và thiết lập mã PIN để bảo đảm đồng bộ khi chuyển sang sử dụng trình duyệt.
Đối với những ai đã quen mở Messenger bằng app desktop, thay đổi này có thể gây chút bất tiện ban đầu. Nhưng Meta tin rằng trải nghiệm web thống nhất sẽ giúp việc nâng cấp tính năng trở nên nhanh và đồng bộ hơn. Người dùng nên kiểm tra lại các cuộc trò chuyện quan trọng và bắt đầu chuyển hoạt động liên lạc sang Messenger.com để đảm bảo công việc không bị gián đoạn.
Đời Sống Pháp Luật