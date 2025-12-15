Bạn có biết: Facebook Messenger cho máy tính chính thức ngừng hoạt động từ hôm nay

Ngày 15/12/2025 là thời điểm Meta chính thức khai tử ứng dụng Messenger dành riêng cho Windows và macOS. Người dùng khi mở app từ hôm nay sẽ không thể tiếp tục đăng nhập, gửi tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi. Giao diện ứng dụng dù vẫn xuất hiện trên máy, nhưng mọi thao tác đều bị vô hiệu hóa và tự động điều hướng sang nền tảng web.

Người dùng không thể tìm kiếm được ứng dụng Messenger trên kho ứng dụng macOS App Store hay Microsoft Store - Ảnh chụp màn hình

Thay vì duy trì ứng dụng độc lập, Meta yêu cầu người dùng chuyển sang Messenger.com hoặc Facebook.com để tiếp tục nhắn tin. Phiên bản web vẫn hỗ trợ đầy đủ chat, gọi thoại và gọi video, hoạt động tương tự như trước đây nhưng thống nhất hơn về giao diện và tính năng. Đây được coi là một phần trong kế hoạch thu gọn nền tảng phần mềm và tối ưu chi phí vận hành của công ty.

Facebook gửi thông báo ngừng hỗ trợ ứng dụng Messenger cho máy tính, bao gồm macOS và Windows kể từ ngày 15/12, yêu cầu người dùng chuyển sang giao diện web để tiếp tục sử dụng - Ảnh chụp màn hình

Messenger desktop từng hữu ích cho người dùng PC, đặc biệt trong môi trường làm việc văn phòng. Tuy nhiên, Meta đang chuyển hướng tập trung vào trải nghiệm web và di động, nơi lượng người dùng lớn hơn và quá trình cập nhật được đồng bộ hơn giữa các nền tảng. Công ty cho rằng việc duy trì phiên bản desktop riêng biệt không còn cần thiết, nhất là khi web đã đủ mạnh để thay thế.

Người dùng bắt buộc phải dùng giao diện web để tiếp tục nhắn tin trên Messenger khi dùng máy tính - Ảnh: 9to5Mac

Mặc dù ứng dụng trên máy tính đã dừng hoạt động, Messenger vẫn tồn tại như một dịch vụ. Người dùng iOS và Android không bị ảnh hưởng, các cuộc trò chuyện và dữ liệu cũ vẫn được giữ nguyên. Việc đăng nhập Messenger độc lập, không qua Facebook, vẫn khả dụng trên nền tảng web. Meta còn khuyến cáo kích hoạt cơ chế lưu trữ an toàn và thiết lập mã PIN để bảo đảm đồng bộ khi chuyển sang sử dụng trình duyệt.

Đối với những ai đã quen mở Messenger bằng app desktop, thay đổi này có thể gây chút bất tiện ban đầu. Nhưng Meta tin rằng trải nghiệm web thống nhất sẽ giúp việc nâng cấp tính năng trở nên nhanh và đồng bộ hơn. Người dùng nên kiểm tra lại các cuộc trò chuyện quan trọng và bắt đầu chuyển hoạt động liên lạc sang Messenger.com để đảm bảo công việc không bị gián đoạn.