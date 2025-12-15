Công bố lương của CEO Apple: 7 giờ làm việc bằng thu nhập 1 năm của người Mỹ, có thể mua ngôi nhà giá 11 tỷ sau 2 ngày làm việc

Trong khi người Mỹ đang thắt chặt chi tiêu mua sắm thực phẩm và trì hoãn những khoản mua sắm lớn , thì các ông chủ của họ lại được trả mức lương kỷ lục . Một số CEO được trả lương cao nhất có thể chứng kiến mức lương hàng năm của một người lao động Mỹ chảy vào tài khoản ngân hàng của họ chỉ trong vài giờ. Ví dụ như Tim Cook của Apple , ông kiếm được nhiều hơn mức lương trung bình của người Mỹ chỉ trong chưa đầy một ngày làm việc, tờ Fortune đưa tin.

Apple, hiện là một tập đoàn công nghệ khổng lồ trị giá 4,1 nghìn tỷ đô la, đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi ra mắt công chúng cách đây 45 năm. Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, công ty đã trở thành doanh nghiệp có giá trị thứ hai trên thế giới, và mức lương thưởng của ông phản ánh điều đó.

Thu nhập hàng năm của Tim Cook đã tăng lên 74,6 triệu đô la vào năm 2024, tăng 18% so với 63,2 triệu đô la của năm trước đó. Khoản tiền khổng lồ này bao gồm 58,1 triệu đô la tiền thưởng cổ phiếu, 12 triệu đô la tiền thưởng theo kế hoạch khuyến khích không dựa trên cổ phần và 1,5 triệu đô la các khoản bồi thường khác.

CEO của Apple, Tim Cook, có mức lương lên tới 74,6 triệu đô la

Mặc dù ông là một trong những giám đốc điều hành được trả lương cao nhất thế giới hiện nay, nhưng mức lương hiện tại của ông lại thấp hơn rất nhiều so với trước đây. Năm 2022, Cook nhận được gần 100 triệu đô la, chủ yếu là nhờ các khoản thưởng cổ phiếu, mà công ty cho rằng phản ánh “khả năng lãnh đạo xuất sắc” và “giá trị chưa từng có” mà ông đã tạo ra cho các cổ đông. Nhưng mức lương đã giảm vào năm sau đó, bắt nguồn từ việc CEO đề xuất điều chỉnh “dựa trên phản hồi nhận được”, sau khi vấp phải sự phản đối từ các nhân viên Apple và một số cổ đông.

Và khi so sánh với mức lương của người Mỹ bình thường, sự khác biệt là rất lớn. Với gói thù lao 74,6 triệu đô la, chỉ cần khoảng 7 giờ làm việc, Cook đã kiếm được nhiều hơn mức lương trung bình của một người lao động Mỹ - người chỉ nhận được 62.088 đô la một năm, theo số liệu tiền lương quý đầu tiên năm 2025 của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS).

Chỉ trong vòng 30 phút, quãng đường mà hầu hết mọi người đi làm, Cook đã giàu thêm được 4.256 đô la, nhiều hơn số tiền mà hầu hết người Mỹ dành dụm cho trường hợp khẩn cấp .

Trong khi người Mỹ có thể mất hàng chục năm để tiết kiệm đủ tiền mua nhà, CEO của Apple lại có thể mua được nhà chỉ sau một cuối tuần. Chỉ mất 2,15 ngày để Cook tích lũy được 439.000 đô la, mức giá trung bình của một căn nhà ở Mỹ, theo một công cụ tính toán lương CEO mới từ Resume.io.

Ngay cả việc mua sản phẩm của chính công ty mình, những món đồ xa xỉ đối với hầu hết mọi người, có giá hàng nghìn đô la cũng hầu như không được tính là chi phí. Chỉ trong hơn 21 phút, Cook đã kiếm đủ tiền để mua một chiếc MacBook Pro trị giá 3.000 đô la; và trong chưa đầy tám phút, anh ta có thể mua được một chiếc iPhone Pro 17 trị giá 1.100 đô la.

Tim Cook không phải CEO được trả lương cao nhất

Tim Cook là một trong những CEO được trả lương cao nhất ở Mỹ, nhưng ông không phải là người duy nhất gây chú ý vì mức lương khổng lồ của mình.

Elon Musk, người đứng đầu Tesla và là người giàu nhất thế giới, vừa nhận được gói thù lao trị giá 1 nghìn tỷ đô la sau cuộc tranh luận gay gắt với các công ty tư vấn, những công ty này đã khẩn thiết kêu gọi các cổ đông bác bỏ khoản tiền thưởng khổng lồ này. Đây là một sự chấp thuận chưa từng có tiền lệ, làm dấy lên những chỉ trích về sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa người giàu và người nghèo trên thế giới.

Musk chỉ là một trong số nhiều CEO đang được chú ý vì khối tài sản khổng lồ. Năm 2024, CEO được trả lương cao nhất lãnh đạo một công ty lớn, trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ là Rick Smith. Theo phân tích từ công ty tư vấn về lương thưởng điều hành Equilar, giám đốc điều hành của công ty công nghệ quốc phòng Axon trị giá 45,5 tỷ đô la đã kiếm được 164,5 triệu đô la.

CEO Axon Rick Smith, người đứng đầu danh sách lãnh đạo được trả lương cao nhất tại các công ty niêm yết lớn của Mỹ năm ngoái

Theo sau Smith là Jim Anderson, CEO của Coherent, người đã kiếm được 101,5 triệu đô la vào năm ngoái. Trong khi đó, Brian Niccol của Starbucks kiếm được 95,8 triệu đô la, Larry Culp của GE Aerospace mang về nhà 87,4 triệu đô la, và Michael Arougheti của Ares Management đứng thứ năm với 85,4 triệu đô la. Trong danh sách đó, Cook là CEO được trả lương cao thứ bảy, ngay dưới người đứng đầu Microsoft, Satya Nadella, người sở hữu 79,1 triệu đô la.

Tất nhiên, cũng có những CEO khác điều hành các công ty tư nhân (mà không cần phải công khai mức lương của CEO) cũng đang nhận mức lương lên đến hàng chục triệu đô la. Và ngoài khoản thù lao trực tiếp, việc các nhà lãnh đạo thu được lợi nhuận hàng tỷ đô la từ các khoản đầu tư của họ cũng không phải là điều hiếm gặp.

Vào tháng 10, CEO của LVMH, Bernard Arnault, chứng kiến khối tài sản của mình tăng vọt thêm 19 tỷ đô la chỉ sau một đêm nhờ báo cáo lợi nhuận đột phá của công ty. Và tháng trước đó, tài sản của cựu giám đốc điều hành Oracle, Safra Catz, đã tăng hơn 400 triệu đô la lên 3,4 tỷ đô la chỉ trong sáu giờ nhờ năm kinh doanh bùng nổ của công ty công nghệ này, theo Forbes.

Bất bình đẳng thu nhập ngày càng gia tăng ở Mỹ

Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới, và sự thay đổi về phân bố tài sản ở nước này đang ngày càng thể hiện sự chênh lệch.

Theo Viện Nghiên cứu Bank of America, tiền lương sau thuế của nhóm thu nhập thấp chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ, trong khi nhóm thu nhập cao tăng tới 3,2%, mức chênh lệch lớn nhất trong 4 năm.

Điều đáng chú ý là ngay cả những người Mỹ được xem là “giàu có” cũng bắt đầu trì hoãn các kế hoạch lớn. Gần một nửa người có thu nhập sáu chữ số đang hoãn du lịch, 31% trì hoãn sửa nhà và hơn 1/4 chần chừ mua xe mới. Giấc mơ sở hữu nhà, kết hôn hay ổn định cuộc sống, vốn là biểu tượng của “Giấc mơ Mỹ”, đang bị đặt dấu hỏi với ngày càng nhiều người.

Trong bức tranh đó, thu nhập của những CEO như Tim Cook không chỉ là con số gây choáng ngợp, mà còn trở thành biểu tượng rõ ràng cho sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội Mỹ.