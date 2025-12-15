Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

‎Theo Điều 7 Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ, trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày trẻ được đăng ký khai sinh, cha hoặc mẹ, chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc khai báo thông tin cư trú cho trẻ. Vì vậy, cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp cần chủ động thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký khai sinh và đăng ký cư trú nhằm tránh vi phạm hành chính và bảo đảm quyền lợi của trẻ.

Để hỗ trợ người dân, Bộ Công an đã triển khai nhóm dịch vụ công liên thông gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cho phép thực hiện trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, người dân không cần truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hay trực tiếp đến nhiều cơ quan khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Cụ thể, người dân chỉ cần có tài khoản định danh điện tử mức 2, đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục “Thủ tục hành chính”, chọn dịch vụ “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT” và điền thông tin theo hướng dẫn. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận và xử lý theo quy trình liên thông.

Không dừng lại ở đó, sau khi trẻ đã hoàn tất đăng ký khai sinh và thường trú, người dân còn có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi ngay trên VNeID. Thẻ căn cước sẽ được trả tận nhà, người dân không cần đến cơ quan Công an.

Dưới đây là các bước đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi ngay trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Kiểm tra tình trạng của tài khoản định danh điện tử.﻿

- Chọn biểu tượng ứng dụng trên điện thoại﻿;

- Chọn "Đăng nhập"﻿; tiếp đó nhấn chọn "Thủ tục hành chính"﻿;

- Bấm chọn "Cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi". ﻿

Bước 2: Xác thực passcode.

- Nhập 6 số của passcode;﻿

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu".﻿

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin người đề nghị.﻿

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin của người cần cấp thẻ căn cước. ﻿

Bước 6: Chọn thông tin cơ quan thực hiện.

Bước 7: Chọn hình thức nhận thẻ căn cước.

﻿Lưu ý: Người dân cần điền đầy đủ thông tin để nhận căn cước qua qua dịch vụ bưu chính.

Bước 8: Gửi hồ sơ. ﻿

- Tích chọn "Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật";﻿

- Nhấn chọn "Gửi hồ sơ". ﻿

Như vậy, chỉ với một tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân có thể thực hiện trọn gói các thủ tục quan trọng cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước – tất cả đều trực tuyến trên VNeID. Đây là giải pháp thiết thực, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đi lại và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời.