Broadcom khẳng định vị thế trong cuộc đua trung tâm dữ liệu

Broadcom dự báo doanh thu quý I năm tài chính 2026 sẽ vượt ước tính của Phố Wall nhờ nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với các chip Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên dụng của công ty. Điều này sẽ giúp Broadcom tiếp tục tăng trưởng trong năm tới và làm dịu lo ngại của các nhà đầu tư về sự chậm lại trong chi tiêu.

Thị trường chip AI thu hút dòng vốn đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn. Ảnh tư liệu

Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Palo Alto, bang California đã tăng hơn 2% trong giao dịch ngoài giờ.

Giám đốc điều hành Broadcom, ông Hock Tan, cho biết, công ty dự báo doanh thu từ mảng bán dẫn AI sẽ tăng gấp đôi lên 8,2 tỷ USD trong quý tài chính đầu tiên của năm 2026. Mảng này bao gồm các chip chuyên dụng mà Broadcom hỗ trợ các công ty như Google chế tạo, cùng với các chip mạng sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.

Broadcom hiện là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng phát triển AI trong ngành công nghệ. Công ty cung cấp các chip mạng tốc độ cao, tiêu biểu là các dòng Tomahawk và Jericho, giúp xử lý và truyền tải khối lượng dữ liệu khổng lồ trong các trung tâm dữ liệu AI.

Theo nhà phân tích Jacob Bourne từ Emarketer, với vị thế của Google, Broadcom sẽ có cơ hội hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các chip chuyên dụng tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, các sản phẩm mạng của công ty giúp Broadcom trở thành nhà cung cấp quan trọng cho các trung tâm dữ liệu lớn phục vụ cơ sở hạ tầng AI.

Broadcom hợp tác với các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn như Google và Meta Platforms để thiết kế và sản xuất các vi mạch AI chuyên dụng (gọi là ASIC), cung cấp một giải pháp thay thế quan trọng cho GPU của Nvidia.

Công ty dự báo doanh thu trong quý tài chính đầu tiên sẽ đạt khoảng 19,1 tỷ USD, cao hơn so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 18,27 tỷ USD, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp. Công ty đã báo cáo doanh thu đạt 18,02 tỷ USD cho quý IV năm tài chính 2025 (kết thúc vào ngày 2/11), cao hơn so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 17,49 tỷ USD.