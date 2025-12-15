Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Broadcom khẳng định vị thế trong cuộc đua trung tâm dữ liệu

15-12-2025 - 07:31 AM | Kinh tế số

Broadcom dự báo doanh thu quý I năm 2026 sẽ vượt ước tính của Phố Wall nhờ nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với các chip Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên dụng của công ty.

Broadcom dự báo doanh thu quý I năm tài chính 2026 sẽ vượt ước tính của Phố Wall nhờ nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với các chip Trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên dụng của công ty. Điều này sẽ giúp Broadcom tiếp tục tăng trưởng trong năm tới và làm dịu lo ngại của các nhà đầu tư về sự chậm lại trong chi tiêu.

Broadcom khẳng định vị thế trong cuộc đua trung tâm dữ liệu- Ảnh 1.

Thị trường chip AI thu hút dòng vốn đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn. Ảnh tư liệu

Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Palo Alto, bang California đã tăng hơn 2% trong giao dịch ngoài giờ.

Giám đốc điều hành Broadcom, ông Hock Tan, cho biết, công ty dự báo doanh thu từ mảng bán dẫn AI sẽ tăng gấp đôi lên 8,2 tỷ USD trong quý tài chính đầu tiên của năm 2026. Mảng này bao gồm các chip chuyên dụng mà Broadcom hỗ trợ các công ty như Google chế tạo, cùng với các chip mạng sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.

Broadcom hiện là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng phát triển AI trong ngành công nghệ. Công ty cung cấp các chip mạng tốc độ cao, tiêu biểu là các dòng Tomahawk và Jericho, giúp xử lý và truyền tải khối lượng dữ liệu khổng lồ trong các trung tâm dữ liệu AI.

Theo nhà phân tích Jacob Bourne từ Emarketer, với vị thế của Google, Broadcom sẽ có cơ hội hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các chip chuyên dụng tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, các sản phẩm mạng của công ty giúp Broadcom trở thành nhà cung cấp quan trọng cho các trung tâm dữ liệu lớn phục vụ cơ sở hạ tầng AI.

Broadcom hợp tác với các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn như Google và Meta Platforms để thiết kế và sản xuất các vi mạch AI chuyên dụng (gọi là ASIC), cung cấp một giải pháp thay thế quan trọng cho GPU của Nvidia.

Công ty dự báo doanh thu trong quý tài chính đầu tiên sẽ đạt khoảng 19,1 tỷ USD, cao hơn so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 18,27 tỷ USD, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp. Công ty đã báo cáo doanh thu đạt 18,02 tỷ USD cho quý IV năm tài chính 2025 (kết thúc vào ngày 2/11), cao hơn so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 17,49 tỷ USD.

Theo P.V

VTV

Từ Khóa:
dữ liệu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo đến những ai nhận được cuộc gọi video qua Zalo, Messenger, Skype có nội dung sau

Công an thông báo đến những ai nhận được cuộc gọi video qua Zalo, Messenger, Skype có nội dung sau Nổi bật

ChatGPT vượt mặt TikTok và Instagram

ChatGPT vượt mặt TikTok và Instagram Nổi bật

Xuất hiện mã độc tự động đổi mã PIN, chặn OTP rồi tống tiền, xóa dữ liệu sau 24 tiếng nếu không trả tiền chuộc

Xuất hiện mã độc tự động đổi mã PIN, chặn OTP rồi tống tiền, xóa dữ liệu sau 24 tiếng nếu không trả tiền chuộc

18:07 , 14/12/2025
Google chỉ ra cách đơn giản để xác định tin nhắn lạ vừa đến có phải lừa đảo hay không

Google chỉ ra cách đơn giản để xác định tin nhắn lạ vừa đến có phải lừa đảo hay không

18:07 , 14/12/2025
Rác thải nhựa từ thương mại điện tử có thể đạt 800.000 tấn vào 2030

Rác thải nhựa từ thương mại điện tử có thể đạt 800.000 tấn vào 2030

17:30 , 14/12/2025
Công ty toàn AI vẫn cần con người

Công ty toàn AI vẫn cần con người

16:30 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên