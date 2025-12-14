Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Google chỉ ra cách đơn giản để xác định tin nhắn lạ vừa đến có phải lừa đảo hay không

14-12-2025 - 18:07 PM | Kinh tế số

Google đã triển khai một tính năng mới dựa trên AI, cho phép người dùng kiểm tra nhanh xem một tin nhắn có khả năng là lừa đảo hay không.

Mối đe dọa từ tin nhắn lừa đảo đang gia tăng với tốc độ chưa từng có, trở thành một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất đối với người dùng smartphone hiện nay.

Google cảnh báo, các chiến dịch lừa đảo đang được triển khai ở quy mô công nghiệp, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sự tham gia của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, phát tán hàng tỷ tin nhắn chứa liên kết độc hại tới người dùng toàn cầu.

Các tin nhắn này không chỉ xuất hiện dưới dạng SMS, mà còn lan rộng trên ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội, khiến việc phòng tránh trở nên khó khăn hơn.

Theo Google, một chiến thuật đang gia tăng mạnh là việc kẻ gian gửi tin nhắn giả mạo trực tiếp tới điện thoại hoặc thông qua các ứng dụng nhắn tin và nền tảng mạng xã hội. ﻿

Hệ quả là số lượng nạn nhân tăng nhanh. Thống kê được Google công bố cho thấy, 57% người trưởng thành đã từng gặp lừa đảo trong vòng 12 tháng qua, và 23% trong số đó cho biết đã bị mất tiền. Đây là con số được đánh giá là đáng báo động, phản ánh mức độ nghiêm trọng của làn sóng lừa đảo qua tin nhắn đang diễn ra.

Google dùng AI để nhận diện tin nhắn lừa đảo ngay trên điện thoại

Trước thực trạng này, Google đã triển khai một tính năng mới dựa trên AI , cho phép người dùng kiểm tra nhanh xem một tin nhắn có khả năng là lừa đảo hay không.

Người dùng có thể sử dụng tính năng này thông qua Google Lens trên cả Android và iOS chỉ với 3 bước:

Bước 1: Chụp ảnh màn hình tin nhắn nghi ngờ

Bước 2: Mở Lens trong ứng dụng Google

Bước 3: Chọn ảnh chụp để hệ thống phân tích

Người dùng có thể sử dụng tính năng này thông qua Google Lens trên cả Android và iOS

AI của Google sẽ đánh giá mức độ rủi ro, đồng thời hiển thị thông tin hướng dẫn và các bước xử lý tiếp theo. Tính năng này hiện đã được triển khai toàn cầu thông qua Circle to Search và Google Lens, và chỉ xuất hiện khi hệ thống có độ tin cậy cao về kết quả phân tích.

Đã bị cảnh báo là lừa đảo: Xóa ngay, không giữ lại trên điện thoại

Google nhấn mạnh, khi hệ thống cảnh báo một tin nhắn có khả năng là lừa đảo, người dùng cần xóa ngay lập tức. Đây cũng là khuyến nghị được FBI và nhiều cơ quan thực thi pháp luật đưa ra.

Theo các chuyên gia, không nên giữ lại các tin nhắn độc hại trên điện thoại, kể cả khi các đường link trong đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi chúng vẫn có thể bị lợi dụng để tiếp tục tấn công hoặc đánh cắp thông tin.

Cả Google và Apple đều đã tung ra các bộ lọc mới nhằm chặn tin nhắn lừa đảo ngay từ hộp thư đến. Các nhà mạng viễn thông cũng đang tăng cường biện pháp ngăn chặn từ tầng mạng, trước khi tin nhắn kịp tới thiết bị người dùng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia thừa nhận đây là cuộc chiến về số lượng. Dù phần lớn tin nhắn độc hại đã bị chặn, chỉ cần một tỷ lệ nhỏ lọt qua cũng đủ khiến lừa đảo qua tin nhắn trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà người dùng smartphone phải đối mặt hiện nay.

﻿Theo: Forbes

Cách giúp ChatGPT bớt giật lag khi trò chuyện lâu nhờ một tiện ích miễn phí mà không phải ai cũng biết

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

