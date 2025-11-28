Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 cập nhật mới trên Facebook mà người dùng cần biết

28-11-2025 - 15:05 PM | Kinh tế số

Những điều chỉnh này không đơn thuần làm mới hình ảnh mà còn thể hiện nỗ lực tối ưu trải nghiệm

Facebook đang triển khai một loạt điều chỉnh liên quan đến giao diện và cách người dùng tương tác. Những thay đổi này được cập nhật theo từng nhóm tài khoản và tập trung vào việc tinh chỉnh thao tác, biểu tượng và bố cục hiển thị, khiến nhiều người nhận thấy sự khác biệt khi sử dụng nền tảng.

Trước hết là sự thay đổi ở cụm biểu tượng tương tác. Thay vì bố trí Like – Comment – Share dàn trải theo thứ tự trái – giữa – phải như trước, Facebook dồn cả ba nút về nửa bên trái và thu nhỏ chúng lại để thống nhất phong cách hiển thị. Cách sắp xếp mới giúp giao diện gọn hơn và giảm cảm giác phân tán khi đọc bài viết.

Bên cạnh đó, Facebook cũng bổ sung cách bấm Like bằng thao tác chạm nhanh hai lần vào bài đăng, tương tự nhiều nền tảng chia sẻ nội dung khác. Khi chạm đúp, bài viết sẽ được tính một lượt thích, nhưng thao tác này không hỗ trợ hủy thích. Để bỏ Like, người dùng cần nhấn trực tiếp vào biểu tượng Like như trước đây.

photo-1764316131681

 

4 cập nhật mới trên Facebook mà người dùng cần biết- Ảnh 2.

Ở phần bình luận, một số bài đăng từ fanpage đã được bổ sung thêm nút Dislike (không thích) cho phần bình luận. Đây là động thái gây chú ý vì Facebook vốn hạn chế tính năng mang tính tiêu cực. Nút Dislike được xem như cách phản hồi nhanh, phân biệt rõ giữa việc “không quan tâm” và “không đồng tình”. Nó hỗ trợ người dùng thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn và giúp quản trị viên đánh giá nội dung tốt hơn.

Ngoài các thay đổi về thao tác và biểu tượng, Facebook cũng điều chỉnh lại logo ứng dụng theo mùa. Biểu tượng chữ “f” quen thuộc được trang trí thêm các bông tuyết nhỏ, tạo hiệu ứng giống một quả cầu tuyết, gợi nhắc thời điểm mùa Đông và dịp Giáng sinh.

4 cập nhật mới trên Facebook mà người dùng cần biết- Ảnh 3.

Nhìn chung, loạt thay đổi này tác động trực tiếp tới thói quen sử dụng hằng ngày và cho thấy Facebook đang tiếp tục điều chỉnh giao diện theo hướng gọn, rõ và dễ tương tác hơn.


Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường tuyển dụng Việt Nam 2026: Lương tăng, nhu cầu nhân sự lĩnh vực AI tăng mạnh

Thị trường tuyển dụng Việt Nam 2026: Lương tăng, nhu cầu nhân sự lĩnh vực AI tăng mạnh Nổi bật

Lấp đầy hai “khoảng trống lớn” trong hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam

Lấp đầy hai “khoảng trống lớn” trong hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam Nổi bật

Google sắp ra mắt gói YouTube Premium không kèm nhạc tại Hàn Quốc

Google sắp ra mắt gói YouTube Premium không kèm nhạc tại Hàn Quốc

14:50 , 28/11/2025
Công an Hà Nội ập vào một nhà nghỉ tại Bắc Ninh

Công an Hà Nội ập vào một nhà nghỉ tại Bắc Ninh

14:46 , 28/11/2025
MoMo tiết lộ định hướng và nền tảng cốt lõi cho giai đoạn phát triển mới

MoMo tiết lộ định hướng và nền tảng cốt lõi cho giai đoạn phát triển mới

14:33 , 28/11/2025
Người dùng Vietcombank chú ý khi nhận thông báo sau

Người dùng Vietcombank chú ý khi nhận thông báo sau

14:31 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên