4 cập nhật mới trên Facebook mà người dùng cần biết

Facebook đang triển khai một loạt điều chỉnh liên quan đến giao diện và cách người dùng tương tác. Những thay đổi này được cập nhật theo từng nhóm tài khoản và tập trung vào việc tinh chỉnh thao tác, biểu tượng và bố cục hiển thị, khiến nhiều người nhận thấy sự khác biệt khi sử dụng nền tảng.

Trước hết là sự thay đổi ở cụm biểu tượng tương tác. Thay vì bố trí Like – Comment – Share dàn trải theo thứ tự trái – giữa – phải như trước, Facebook dồn cả ba nút về nửa bên trái và thu nhỏ chúng lại để thống nhất phong cách hiển thị. Cách sắp xếp mới giúp giao diện gọn hơn và giảm cảm giác phân tán khi đọc bài viết.

Bên cạnh đó, Facebook cũng bổ sung cách bấm Like bằng thao tác chạm nhanh hai lần vào bài đăng, tương tự nhiều nền tảng chia sẻ nội dung khác. Khi chạm đúp, bài viết sẽ được tính một lượt thích, nhưng thao tác này không hỗ trợ hủy thích. Để bỏ Like, người dùng cần nhấn trực tiếp vào biểu tượng Like như trước đây.

Ở phần bình luận, một số bài đăng từ fanpage đã được bổ sung thêm nút Dislike (không thích) cho phần bình luận. Đây là động thái gây chú ý vì Facebook vốn hạn chế tính năng mang tính tiêu cực. Nút Dislike được xem như cách phản hồi nhanh, phân biệt rõ giữa việc “không quan tâm” và “không đồng tình”. Nó hỗ trợ người dùng thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn và giúp quản trị viên đánh giá nội dung tốt hơn.

Ngoài các thay đổi về thao tác và biểu tượng, Facebook cũng điều chỉnh lại logo ứng dụng theo mùa. Biểu tượng chữ “f” quen thuộc được trang trí thêm các bông tuyết nhỏ, tạo hiệu ứng giống một quả cầu tuyết, gợi nhắc thời điểm mùa Đông và dịp Giáng sinh.

Nhìn chung, loạt thay đổi này tác động trực tiếp tới thói quen sử dụng hằng ngày và cho thấy Facebook đang tiếp tục điều chỉnh giao diện theo hướng gọn, rõ và dễ tương tác hơn.



