Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dùng Vietcombank chú ý khi nhận thông báo sau

28-11-2025 - 14:31 PM | Kinh tế số

Khi đang giao dịch, chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng VCB Digibank, nếu xuất hiện thông báo này thì khách hàng cần đặc biệt lưu ý.

Để bảo vệ khách hàng sớm nhận biết và thoát khỏi tình trạng lừa đảo, từ ngày 30/6/2025, Vietcombank đã triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên ứng dụng VCB Digibank.

Theo đó, khi khách hàng thực hiện giao dịch, hệ thống của Vietcombank sẽ tự động đối chiếu và phân tích tài khoản thụ hưởng. Cảnh báo sẽ được đưa ra nếu tài khoản nhận tiền có một trong các dấu hiệu sau:

- Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tài khoản người nhận thuộc danh sách nội bộ nghi ngờ rủi ro của ngân hàng.

Người dùng Vietcombank chú ý khi nhận thông báo sau- Ảnh 1.

Đối với giao dịch online (VCB Digibank): Hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo để khách hàng cân nhắc trước khi xác nhận giao dịch.

Đối với giao dịch tại quầy: Nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi phát hiện tài khoản người nhận có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

Dựa trên thông tin cảnh báo này, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định cuối cùng là có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Tính năng này được cài đặt sẵn trên ứng dụng VCB Digibank và đã có hàng trăm nghìn giao dịch chuyển tiền đã được cảnh báo kịp thời.

Từ ngày 05/11/2025, Vietcombank tiếp tục mở rộng triển khai tính năng VCB Alert này cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Đây được xem là đòn phản công mạnh mẽ của ngân hàng trước làn sóng tội phạm công nghệ cao đang ngày càng phức tạp. Cơ chế hoạt động của tính năng này được ví như một "mắt thần" soi chiếu thời gian thực, tự động quét và đối chiếu tài khoản người nhận với hàng loạt dữ liệu quan trọng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các danh sách đen của cơ quan chức năng.

Ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ lập tức "thổi còi" cảnh báo ngay trên màn hình ứng dụng VCB Digibank hoặc qua nhân viên giao dịch tại quầy. Dù quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay khách hàng, nhưng cảnh báo đỏ này đóng vai trò như một bộ lọc quan trọng, giúp người dùng có thêm "một nhịp" để bình tĩnh xem xét, tránh bẫy lừa đảo trong gang tấc. 

Thực tế chứng minh từ đợt triển khai thí điểm hồi tháng 6, hệ thống này đã phát đi hàng trăm nghìn cảnh báo, cứu nguy cho vô số trường hợp suýt chuyển tiền vào ví kẻ gian. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, sự cảnh giác của chính chủ tài khoản mới là chốt chặn an toàn cuối cùng không thể thay thế.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN chuẩn mực

Việt Nam có hệ thống quản lý nhiệm vụ KHCN chuẩn mực Nổi bật

15 năm ví điện tử Việt Nam: Từ cuộc đua khuyến mãi đến cuộc chiến xây hệ sinh thái

15 năm ví điện tử Việt Nam: Từ cuộc đua khuyến mãi đến cuộc chiến xây hệ sinh thái Nổi bật

Lấp đầy hai “khoảng trống lớn” trong hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam

Lấp đầy hai “khoảng trống lớn” trong hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam

11:15 , 28/11/2025
Nguy cơ rò rỉ dữ liệu 2 triệu khách hàng của tập đoàn Asahi

Nguy cơ rò rỉ dữ liệu 2 triệu khách hàng của tập đoàn Asahi

11:08 , 28/11/2025
Công nghệ 28/11: Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM

Công nghệ 28/11: Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM

10:41 , 28/11/2025
Grab có động thái mới liên quan đến xe điện

Grab có động thái mới liên quan đến xe điện

10:14 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên