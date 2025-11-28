Người dùng Vietcombank chú ý khi nhận thông báo sau

Để bảo vệ khách hàng sớm nhận biết và thoát khỏi tình trạng lừa đảo, từ ngày 30/6/2025, Vietcombank đã triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên ứng dụng VCB Digibank.

Theo đó, khi khách hàng thực hiện giao dịch, hệ thống của Vietcombank sẽ tự động đối chiếu và phân tích tài khoản thụ hưởng. Cảnh báo sẽ được đưa ra nếu tài khoản nhận tiền có một trong các dấu hiệu sau:

- Thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tài khoản người nhận thuộc danh sách nội bộ nghi ngờ rủi ro của ngân hàng.

Đối với giao dịch online (VCB Digibank): Hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo để khách hàng cân nhắc trước khi xác nhận giao dịch.

Đối với giao dịch tại quầy: Nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi phát hiện tài khoản người nhận có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự.

Dựa trên thông tin cảnh báo này, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định cuối cùng là có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Tính năng này được cài đặt sẵn trên ứng dụng VCB Digibank và đã có hàng trăm nghìn giao dịch chuyển tiền đã được cảnh báo kịp thời.

Từ ngày 05/11/2025, Vietcombank tiếp tục mở rộng triển khai tính năng VCB Alert này cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Đây được xem là đòn phản công mạnh mẽ của ngân hàng trước làn sóng tội phạm công nghệ cao đang ngày càng phức tạp. Cơ chế hoạt động của tính năng này được ví như một "mắt thần" soi chiếu thời gian thực, tự động quét và đối chiếu tài khoản người nhận với hàng loạt dữ liệu quan trọng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các danh sách đen của cơ quan chức năng.

Ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ lập tức "thổi còi" cảnh báo ngay trên màn hình ứng dụng VCB Digibank hoặc qua nhân viên giao dịch tại quầy. Dù quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay khách hàng, nhưng cảnh báo đỏ này đóng vai trò như một bộ lọc quan trọng, giúp người dùng có thêm "một nhịp" để bình tĩnh xem xét, tránh bẫy lừa đảo trong gang tấc.

Thực tế chứng minh từ đợt triển khai thí điểm hồi tháng 6, hệ thống này đã phát đi hàng trăm nghìn cảnh báo, cứu nguy cho vô số trường hợp suýt chuyển tiền vào ví kẻ gian. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, sự cảnh giác của chính chủ tài khoản mới là chốt chặn an toàn cuối cùng không thể thay thế.