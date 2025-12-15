Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Google trở thành 'ngôi sao mới' trong cuộc đua AI

15-12-2025 - 11:04 AM | Kinh tế số

Theo CNN, Google đang bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), khiến cả OpenAI, Nvidia và Meta phải chú ý.

Google trở thành 'ngôi sao mới' trong cuộc đua AI - Ảnh 1.

Biểu tượng của Google và Gemini. Ảnh: aibusiness

Sau khi ra mắt Gemini 3 ngày 18/11 vừa qua, mô hình này nhanh chóng leo lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng benchmark về tạo văn bản, xử lý hình ảnh, chỉnh sửa ảnh và chuyển văn bản thành hình - vượt qua ChatGPT, Grok và Claude trong các hạng mục đó. Hơn một triệu người dùng đã thử Gemini 3 chỉ trong 24 giờ đầu.

Một loạt lãnh đạo công nghệ nổi tiếng đã công khai khen ngợi Google. Giám đốc điều hành (CEO) của Salesforce, Marc Benioff nói "sẽ không quay lại ChatGPT", gọi bước nhảy của Gemini 3 là "điên rồ". CEO OpenAI Sam Altman và tài khoản Nvidia cũng gửi lời chúc mừng. Meta thậm chí được cho là đang đàm phán mua chip Tensor của Google, Anthropic đã tăng sử dụng hạ tầng Google từ tháng 10 vừa qua.

Sự chú ý đặc biệt này khiến cổ phiếu Google tăng gần 8% trong tuần qua, trong khi cổ phiếu của Nvidia giảm hơn 2%. Dù vậy, Nvidia vẫn giữ vị thế độc tôn trong mảng chip AI nhờ GPU mạnh, linh hoạt và hệ sinh thái phần mềm rộng, trong khi chip Tensor của Google là ASIC - chuyên dụng và chỉ phù hợp một số tác vụ.

Giới phân tích nhận định Google "đang tạm dẫn đầu", nhưng cuộc đua vẫn mở. Gemini 3 vượt trội ở nhiều chỉ số, nhưng các mô hình khác như xAI và Perplexity vẫn mạnh hơn ở một số lĩnh vực như tìm kiếm. Google cũng khó có thể đạt đến quy mô thống trị như Nvidia trong mảng chip.

Theo các chuyên gia, cuộc cạnh tranh AI sẽ không chỉ có một "người thắng cuộc", mà sẽ là một hệ sinh thái đa trung tâm, trong đó Google hiện nổi lên như người dẫn nhịp mới, nhưng chỉ "cho đến khi mô hình tiếp theo xuất hiện".

Một tin vui với người dân Hà Nội

Theo P.V

VTV

Google, AI

