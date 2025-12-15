Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mất hàng trăm triệu đồng vì tin nhắn phạt nguội lừa đảo

15-12-2025 - 14:02 PM | Kinh tế số

Thời gian gần đây, nhiều người dân bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo phạt nguội, kèm theo đó là yêu cầu truy cập vào những đường link lạ để nộp phạt.

Khi bấm vào link, đối tượng sẽ yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ, hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, quyền truy cập điện thoại.

Mất hàng trăm triệu đồng vì tin nhắn phạt nguội lừa đảo- Ảnh 1.

Người dân cần cảnh giác trước tin nhắn lừa đảo. (Ảnh: Nhân dân)

Nếu truy cập vào đường link, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; đã có những nạn nhân trúng bẫy lừa, mất tới hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Hà Nội khẳng định không tồn tại hình thức thông báo phạt nguội qua tin nhắn, hoặc điện thoại. Nếu vi phạm, chủ phương tiện sẽ được thông báo bằng văn bản và mời đến làm việc trực tiếp tại cơ quan công an.

Người dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, ở địa chỉ www. csgt.vn hoặc ứng dụng VNeTraffic chính thức của Bộ Công an để kiểm tra vi phạm.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối không bấm link lạ, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP cho bất kỳ ai.

Mỗi người dân hãy cảnh giác và chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo Ban Thời sự

VTV

