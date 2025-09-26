Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý!

26-09-2025 - 10:33 AM | Kinh tế số

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi nhận hộ chiếu.

Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc cấp hộ chiếu.

Cụ thể, sau khi hoàn tất thủ tục và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, nhiều người dân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ các đối tượng mạo danh nhân viên bưu tá. Chúng yêu cầu chuyển khoản trước một khoản phí nhỏ, từ 10.000 đến 35.000 đồng, với lý do để được giao hộ chiếu tận nhà. Nếu từ chối, người dân bị dọa sẽ phải trực tiếp đến bưu cục để nhận.

Không ít người dân cảnh giác đã lập tức liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để xác minh. Cán bộ công an khẳng định tuyệt đối không có quy định thu phí trước khi phát hộ chiếu, mọi khoản phí chỉ thanh toán khi người dân thực sự nhận được kết quả. Nhờ đó, nhiều vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp cả tin chuyển tiền, để rồi vừa mất tiền, vừa không nhận được hộ chiếu. Điều đáng lo ngại hơn, từ những khoản tiền nhỏ này, nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân, lộ lọt dữ liệu riêng tư và ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước là rất lớn.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả hộ chiếu và các thủ tục hành chính trực tuyến khác. Với cơ chế này, hộ chiếu sẽ được giao tận tay người dân, đúng quy trình, an toàn và hoàn toàn minh bạch, loại bỏ mọi kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của kẻ gian, phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa nhận được hộ chiếu, chỉ thanh toán phí chuyển phát cho bưu tá khi nhận được hộ chiếu.

- Nâng cao cảnh giác, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, không đưa thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ...) cho người lạ hoặc các đối tượng môi giới, dịch vụ để nộp hồ sơ trực tuyến, tránh nguy cơ lộ lọt thông tin để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

- Khi cần xác minh thông tin liên quan đến hộ chiếu, liên hệ trực tiếp phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên, số điện thoại 069.2849.305/02213.863.482 hoặc Bưu điện Hưng Yên, số điện thoại 02213.862.507 để được giúp đỡ.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

(Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)

Công an phát thông báo về hộ chiếu trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Bích Hường

Nhịp sống thị trường

