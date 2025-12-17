Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Camera AI “soi” lỗi giao thông Hà Nội 24/7: Nhận diện vi phạm được từ xa đến mức nào?

17-12-2025 - 16:15 PM | Kinh tế số

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hệ thống camera AI hiện đã được đưa vào vận hành tại nhiều nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Tổng cộng có hơn 1.800 camera được lắp đặt tại gần 200 điểm nóng về giao thông, hoạt động liên tục 24/7.

Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông thông minh bằng camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với quy mô lớn và công nghệ hiện đại, nhằm tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Điểm đáng chú ý của hệ thống này là khả năng ghi hình với góc quan sát rộng lên tới 360 độ, gần như không có “góc chết”. Camera có thể theo dõi toàn cảnh khu vực nút giao, đồng thời sử dụng các tính năng xoay, quét, phóng to - thu nhỏ để bám sát phương tiện khi cần thiết.

Không chỉ ghi hình thông thường, camera AI còn có khả năng nhận diện phương tiện, biển số và hành vi vi phạm giao thông từ khoảng cách xa, có thể lên tới 500 - 700 mét, tùy điều kiện thực tế. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự động phát hiện và ghi nhận nhiều hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu sau khi ghi nhận sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều khiển giao thông. Tại đây, dữ liệu được phân tích, đối chiếu để phục vụ công tác xử lý vi phạm, điều tiết giao thông và quản lý đô thị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài đường.

Liên quan đến vấn đề lưu trữ, dữ liệu hình ảnh từ camera AI được lưu tập trung trên hệ thống máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Khoảng thời gian này nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất, kiểm tra lại khi cần thiết, phục vụ xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ công tác điều tra trong những trường hợp đặc biệt.

Ngoài nhiệm vụ giám sát và xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI còn được đánh giá là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong một số tình huống xã hội, như truy vết người đi lạc, tìm kiếm người mất tích hoặc phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ khác theo quy định.

Việc triển khai hệ thống camera AI được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng giao thông Hà Nội ngày càng văn minh, an toàn và hiện đại, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông khi mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận, xử lý một cách khách quan và minh bạch.

Theo Linh Lê

Tiền phong

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới liên quan đến miễn giảm 10-100% nhiều loại thuế, phí khi làm thủ tục qua VNeID mà người dân cần biết

Thông tin mới liên quan đến miễn giảm 10-100% nhiều loại thuế, phí khi làm thủ tục qua VNeID mà người dân cần biết Nổi bật

Người Việt theo dõi sát sao các thay đổi chính sách, tăng tra cứu về "phạt nguội", "đổi bằng lái", "cấm xe xăng", "tăng lương"...

Người Việt theo dõi sát sao các thay đổi chính sách, tăng tra cứu về "phạt nguội", "đổi bằng lái", "cấm xe xăng", "tăng lương"... Nổi bật

Phát hiện hơn 20.000 kg vàng trị giá 58.000 tỷ đồng bị bỏ ngoài hố rác

Phát hiện hơn 20.000 kg vàng trị giá 58.000 tỷ đồng bị bỏ ngoài hố rác

16:09 , 17/12/2025
Hà Nội: Cảnh sát xử lý nhiều tài xế che biển số để 'qua mặt' camera AI

Hà Nội: Cảnh sát xử lý nhiều tài xế che biển số để 'qua mặt' camera AI

14:28 , 17/12/2025
Bất ngờ nhận 100 triệu đồng từ tài khoản lạ, nữ giáo viên liền báo công an

Bất ngờ nhận 100 triệu đồng từ tài khoản lạ, nữ giáo viên liền báo công an

11:05 , 17/12/2025
Meta lại vướng vào cáo buộc tiếp tay cho quảng cáo gian lận

Meta lại vướng vào cáo buộc tiếp tay cho quảng cáo gian lận

09:41 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên