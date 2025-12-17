Camera AI “soi” lỗi giao thông Hà Nội 24/7: Nhận diện vi phạm được từ xa đến mức nào?

Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông thông minh bằng camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với quy mô lớn và công nghệ hiện đại, nhằm tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Điểm đáng chú ý của hệ thống này là khả năng ghi hình với góc quan sát rộng lên tới 360 độ, gần như không có “góc chết”. Camera có thể theo dõi toàn cảnh khu vực nút giao, đồng thời sử dụng các tính năng xoay, quét, phóng to - thu nhỏ để bám sát phương tiện khi cần thiết.

Không chỉ ghi hình thông thường, camera AI còn có khả năng nhận diện phương tiện, biển số và hành vi vi phạm giao thông từ khoảng cách xa, có thể lên tới 500 - 700 mét, tùy điều kiện thực tế. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự động phát hiện và ghi nhận nhiều hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu sau khi ghi nhận sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều khiển giao thông. Tại đây, dữ liệu được phân tích, đối chiếu để phục vụ công tác xử lý vi phạm, điều tiết giao thông và quản lý đô thị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài đường.

Liên quan đến vấn đề lưu trữ, dữ liệu hình ảnh từ camera AI được lưu tập trung trên hệ thống máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Khoảng thời gian này nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất, kiểm tra lại khi cần thiết, phục vụ xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ công tác điều tra trong những trường hợp đặc biệt.

Ngoài nhiệm vụ giám sát và xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI còn được đánh giá là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong một số tình huống xã hội, như truy vết người đi lạc, tìm kiếm người mất tích hoặc phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ khác theo quy định.

Việc triển khai hệ thống camera AI được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng giao thông Hà Nội ngày càng văn minh, an toàn và hiện đại, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông khi mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận, xử lý một cách khách quan và minh bạch.