Thông tin mới liên quan đến miễn giảm 10-100% nhiều loại thuế, phí khi làm thủ tục qua VNeID mà người dân cần biết

Bộ Công an đang lấy ý kiến với dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, trong đó đề xuất xây dựng VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia và áp dụng cơ chế miễn, giảm từ 10-100% đối với 127 loại thuế, phí, lệ phí khi người dân thực hiện giao dịch qua nền tảng này.

Dự thảo được lấy ý kiến từ ngày 12 đến 31/12, với kỳ vọng tạo đột phá trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ công của người dân.

Bộ Công an cho rằng thời gian qua, chuyển đổi số quốc gia có nhiều kết quả, hơn 65 triệu tài khoản VNeID đã kích hoạt; 6 nhóm giấy tờ được đưa lên VNeID (18,7 triệu Giấy phép lái xe, 7 triệu đăng ký xe); 25% người trưởng thành có chữ ký số; 90% người dân tham gia bảo hiểm có sổ sức khỏe điện tử. 100% bệnh viện, trung tâm y tế công, cơ sở giáo dục đại học thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ tháng 7/2024, VNeID được sử dụng để đăng nhập dịch vụ công trực tuyến với khoảng 425.000 lượt/ngày.

Song vẫn còn những hạn chế khi đến 82% thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trực tuyến, người dân còn thiếu kỹ năng số cơ bản.

﻿ Miễn phí thủ tục hành chính

Theo dự thảo, để được hưởng các cơ chế ưu đãi, “công dân số” phải là người Việt Nam được định danh, xác thực trên môi trường số; có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, hợp pháp; đồng thời tham gia, đóng góp cho hoạt động chuyển đổi số quốc gia.

Chính sách ưu đãi được thiết kế theo 3 mức: miễn 100%, giảm 50% và giảm 10% phí, lệ phí, thuế khi thực hiện giao dịch trực tuyến.

﻿Cụ thể, Bộ Công an đề xuất miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu thiết yếu khi thực hiện online như: đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, cư trú; cấp lại giấy tờ xe, biển số, giấy phép lái xe, thẻ căn cước; cấp giấy phép xây dựng công trình…

Hiện nay, các thủ tục này có mức thu phổ biến từ 70.000 đến 200.000 đồng, riêng những thủ tục có yếu tố nước ngoài có thể lên tới 1 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất giảm 50% phí, lệ phí đối với 56 thủ tục hành chính phức tạp, giá trị lớn như nghiệm thu, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (mức thu hiện hành khoảng 500.000 đồng) hay cấp, gia hạn khai thác nước dưới đất (3-5 triệu đồng).

Đáng chú ý, Bộ Công an cũng đề xuất giảm 10% đối với 5 loại thuế, lệ phí khi thực hiện giao dịch qua VNeID, gồm: thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng bất động sản; lệ phí trước bạ đăng ký xe; thuế thu nhập cá nhân trong kinh doanh thương mại điện tử; thuế giá trị gia tăng khi mua hàng online hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.

﻿Điều kiện để được giảm thuế phí trên VNeID

Để được giảm thuế phí, công dân cần có điều kiện tiên quyết là được xếp loại công dân số tích cực.

Hệ thống chấm điểm công dân số là một chính sách hoàn toàn mới, lần đầu tiên được quy định. Theo Bộ Công an, việc chấm điểm nhằm tạo ra một cơ chế đo lường, khuyến khích các hành vi tích cực trên môi trường số, thúc đẩy công dân chủ động cập nhật dữ liệu, sử dụng dịch vụ số an toàn và đóng góp xây dựng xã hội số.

Điểm cộng cho công dân sẽ được tính dựa trên: cập nhật dữ liệu, tần suất sử dụng dịch vụ số, và các đóng góp cho cộng đồng số. Công dân sử dụng càng nhiều dịch vụ online, tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo, tham gia khảo sát, phản ánh kiến nghị trên môi trường số, càng được cộng nhiều điểm. Công dân có điểm cao sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt về thuế phí, dịch vụ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội.

Ví dụ, công dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được 100 điểm, và được xếp loại công dân số cơ bản. Để được cộng thêm điểm, bạn có thể góp ý dự thảo văn bản pháp luật (cộng 10 điểm), tương tác với Đại biểu Quốc hội (cộng 5 điểm/lần), thực hiện thủ tục hành chính online (cộng 7 điểm/lần). Công dân số tích cực là công dân có 350 điểm tín nhiệm trở lên.

﻿Phát triển VNeID thành 'siêu ứng dụng' quốc gia

Một nội dung đáng chú ý khác trong dự thảo là đề xuất phát triển VNeID thành 'siêu ứng dụng' quốc gia, tích hợp nhiều tiện ích như cấp email chính thức cho công dân, ví điện tử quốc gia, dịch vụ thanh toán số, chữ ký số cá nhân an toàn và đặc biệt là xây dựng VNeID thành mạng xã hội chính thống.

Theo Bộ Công an, các mạng xã hội do doanh nghiệp tư nhân vận hành hiện nay tồn tại nhiều vấn đề như tài khoản ảo, tin giả, lừa đảo, trong khi Nhà nước chưa có kênh giao tiếp chính danh, hai chiều để truyền thông chính sách và tiếp nhận phản biện xã hội.

Việc phát triển VNeID thành mạng xã hội được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian mà 100% người dùng được xác thực danh tính, trở thành kênh chính thức để người dân góp ý, phản biện chính sách và cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý thông tin. Mỗi lần sử dụng mạng xã hội VNeID, công dân cũng sẽ được cộng điểm tín nhiệm, qua đó khuyến khích tham gia tích cực vào môi trường số an toàn, minh bạch.

Người dân có thể ﻿góp ý về Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số TẠI ĐÂY ﻿.