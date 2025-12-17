Meta lại vướng vào cáo buộc tiếp tay cho quảng cáo gian lận

Trong năm 2024, doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên nền tảng của Meta tại Trung Quốc đạt hơn 18 tỷ USD, chiếm hơn 10% doanh thu toàn cầu của công ty. Tuy nhiên, trong các tài liệu nội bộ, Meta đã tính toán rằng khoảng 19% số tiền đó, hơn 3 tỷ USD, đến từ quảng cáo cho các trò lừa đảo, cờ bạc bất hợp pháp, nội dung khiêu dâm và các nội dung bị cấm khác.

Các tài liệu nói trên là một phần của kho tài liệu chưa từng được công bố trước đây, do bộ phận tài chính, vận động hành lang, kỹ thuật và an toàn của Meta thu thập trong bốn năm qua. Kho tài liệu này tiết lộ những nỗ lực của Meta trong giai đoạn đó nhằm nắm được mức độ lạm dụng quảng cáo trên nền tảng của mình và sự miễn cưỡng của công ty trong việc đưa ra các bản vá lỗi có thể làm suy yếu hoạt động kinh doanh và doanh thu.

Các tài liệu cho thấy Trung Quốc chiếm khoảng 25% số quảng cáo lừa đảo và các sản phẩm bị cấm trên nền tảng của Meta trên toàn thế giới. Các quảng cáo này đã khiến những người mua hàng ở vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) mua phải thực phẩm chức năng giả mạo, còn các nhà đầu tư ở Mỹ và Canada bị lừa mất tiền tiết kiệm. Trong một bài thuyết trình nội bộ vào tháng 4/2024 trước các lãnh đạo bộ phận an toàn của công ty, các nhân viên của Meta cảnh báo cần đầu tư đáng kể để giảm thiểu thiệt hại ngày càng gia tăng.

Để đạt được mục tiêu đó, Meta đã thành lập một đội chống gian lận, vượt xa những nỗ lực trước đây trong việc giám sát các vụ lừa đảo và các hoạt động bị cấm khác từ Trung Quốc. Sử dụng nhiều công cụ thực thi được tăng cường, họ đã giảm khoảng một nửa số quảng cáo có vấn đề trong nửa cuối năm 2024, đưa doanh thu của những quảng cáo như vậy từ 19% xuống còn 9% tổng doanh thu quảng cáo đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, một tài liệu cuối năm 2024 ghi nhận, nhóm thực thi quảng cáo tại Trung Quốc đã “được yêu cầu tạm dừng” công việc, do sự thay đổi chiến lược về tính liêm chính và sự theo dõi sát sao từ phía Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg. Meta đã giải tán đội chống lừa đảo tập trung vào thị trường Trung Quốc. Họ cũng dỡ bỏ lệnh đóng băng việc cấp quyền truy cập nền tảng cho các công ty quảng cáo mới của Trung Quốc. Một tài liệu cho thấy Meta đã tạm dừng thêm các biện pháp chống lừa đảo khác mà các thử nghiệm nội bộ cho thấy sẽ có hiệu quả.

Trong một tuyên bố với Reuters, người phát ngôn của Meta, Andy Stone, cho biết công việc của nhóm đặc trách chống gian lận từ Trung Quốc là tạm thời. Ông nói thêm rằng, yêu cầu của ông Zuckerberg đối với các nhóm làm việc về các vụ lừa đảo và các hành vi gây hại rủi ro cao khác là phải tăng gấp đôi nỗ lực để giảm thiểu chúng trên toàn cầu, bao gồm cả ở Trung Quốc.

Theo ông Stone, nằm trong quy trình thực thi thông thường, hệ thống tự động của Meta trong 18 tháng qua đã chặn hoặc gỡ bỏ 46 triệu quảng cáo được gửi thông qua các đối tác kinh doanh Trung Quốc, thường là trước khi người dùng nhìn thấy chúng. Meta đã chấm dứt quan hệ với một số công ty quảng cáo Trung Quốc không được nêu tên vì hành vi sai trái trong quá khứ và sẽ trừ hoa hồng đối với các đối tác Trung Quốc chạy quá nhiều quảng cáo vi phạm.