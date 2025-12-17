Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật. (Ảnh: CA)

Trước đó, ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án.

Cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”.

Sau đó, nhóm đối tượng đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia đầu tư.

Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: CA)

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).

Qua thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân. (Ảnh: CA)

Hiện Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 7 đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc, nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng thông báo người dân ai từng là bị hại của đối tượng Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ Quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.