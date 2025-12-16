Những thay đổi mới nhất trên ứng dụng VNeID người dùng cần chú ý

Ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, Chính phủ số, xã hội số.

Để tăng thêm sự lựa chọn và tiện ích cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vừa qua Bộ Công an đã hoàn thiện triển khai thêm 9 dịch vụ công trên Ứng dụng VNeID bao gồm:

1. Xác nhận thông tin về cư trú;

2. Khai báo tạm vắng;

3. Xoá đăng ký thường trú;

4. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu cư trú;

5. Xác nhận số CMND 09 số, số định danh cá nhân;

6. Cấp lại thẻ căn cước;

7. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế;

8. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất;

9. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú.

Việc triển khai thêm 9 dịch vụ công trên VNeID giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, chi phí, không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính. Người dùng có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt dữ liệu công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả.