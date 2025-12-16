Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những thay đổi mới nhất trên ứng dụng VNeID người dùng cần chú ý

16-12-2025 - 15:19 PM | Kinh tế số

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa bổ sung thêm 9 dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục mở rộng lựa chọn và tăng tính tiện lợi cho người dùng.

Ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, Chính phủ số, xã hội số.

Để tăng thêm sự lựa chọn và tiện ích cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vừa qua Bộ Công an đã hoàn thiện triển khai thêm 9 dịch vụ công trên Ứng dụng VNeID bao gồm:

1. Xác nhận thông tin về cư trú;

2. Khai báo tạm vắng;

3. Xoá đăng ký thường trú;

4. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu cư trú;

5. Xác nhận số CMND 09 số, số định danh cá nhân;

6. Cấp lại thẻ căn cước;

7. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế;

8. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất;

9. Dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú.

Việc triển khai thêm 9 dịch vụ công trên VNeID giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, chi phí, không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính. Người dùng có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt dữ liệu công dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả.

VNeID là ứng dụng di động do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, hướng tới thay thế dần các loại giấy tờ truyền thống. Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng dữ liệu định danh, dân cư và xác thực điện tử, cung cấp các tiện ích phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, từ công dân số đến chính phủ số và xã hội số.

Theo Linh Lê

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ đường sắt cao tốc của láng giềng Việt Nam ngày càng đáng kinh ngạc

Công nghệ đường sắt cao tốc của láng giềng Việt Nam ngày càng đáng kinh ngạc Nổi bật

Startup Trung Quốc thách thức robot của Elon Musk

Startup Trung Quốc thách thức robot của Elon Musk Nổi bật

Shark Lê Hùng Anh hé lộ thiết kế dự án KCN tích hợp AI 3.373 tỉ tại Đà Nẵng

Shark Lê Hùng Anh hé lộ thiết kế dự án KCN tích hợp AI 3.373 tỉ tại Đà Nẵng

15:10 , 16/12/2025
Rủi ro bong bóng AI sắp nổ: Một công ty vừa mất 33 tỷ USD chỉ trong 6 tuần, doanh thu tăng x2 nhưng vẫn lỗ

Rủi ro bong bóng AI sắp nổ: Một công ty vừa mất 33 tỷ USD chỉ trong 6 tuần, doanh thu tăng x2 nhưng vẫn lỗ

15:00 , 16/12/2025
Ngoài đất hiếm, Việt Nam có kho báu khác toàn cầu thèm khát, 90% trữ lượng nằm tại một tỉnh phía Bắc

Ngoài đất hiếm, Việt Nam có kho báu khác toàn cầu thèm khát, 90% trữ lượng nằm tại một tỉnh phía Bắc

14:42 , 16/12/2025
Thuế TP Hà Nội thông báo nóng

Thuế TP Hà Nội thông báo nóng

14:03 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên