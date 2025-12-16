Triệt phá đường dây tiền ảo "ma" DRK: Công an thu thập dấu vết 1.880 BTC, 37.000 ETH và 2,7 triệu USDT bị chiếm đoạt

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật. Ảnh: CA Đà Nẵng

Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết , ngày 15/12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong Chuyên án, trong đó đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 03 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án "ma" về đồng tiền ảo riêng mang tên "DRK" rồi đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia đầu tư.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân. Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án DRK, xóa website, xoá fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).

Qua thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản Ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng. Hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 07 đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ công tác điều tra. CA Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng thông báo người dân ai từng là bị hại của đối tượng Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ Quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.