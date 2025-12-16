Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Google DeepMind công bố phòng thí nghiệm đặc biệt: AI cộng tác với robot để nghiên cứu siêu dẫn và bán dẫn

16-12-2025 - 16:20 PM | Kinh tế số

DeepMind mở đường cho kỷ nguyên nghiên cứu khoa học tự động.

Google DeepMind đang đưa tham vọng AI tại Vương quốc Anh lên một nấc thang mới: tập đoàn công nghệ khổng lồ lên kế hoạch mở phòng thí nghiệm nghiên cứu tự động đầu tiên của hãng tại “đảo quốc sương mù”. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm tới, phòng thí nghiệm sẽ kết hợp AI và robot để tự động hóa toàn bộ quy trình thí nghiệm, tập trung vào những lĩnh vực vật liệu then chốt như siêu dẫn và bán dẫn.

Theo DeepMind, các vật liệu siêu dẫn mới có tiềm năng ứng dụng trong công nghệ chẩn đoán hình ảnh y tế, trong khi những vật liệu bán dẫn tiên tiến sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của ngành công nghiệp điện tử. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, thỏa thuận còn mang lại lợi thế rõ rệt cho giới khoa học Anh khi họ được ưu tiên tiếp cận các công cụ AI tiên tiến hàng đầu thế giới. Google DeepMind công bố phòng thí nghiệm đặc biệt: AI cộng tác với robot để nghiên cứu siêu dẫn và bán dẫn- Ảnh 1.

Google DeepMind công bố phòng thí nghiệm đặc biệt: AI cộng tác với robot để nghiên cứu siêu dẫn và bán dẫn- Ảnh 2.

Phóng thí nghiệm tự hành của DeepMind mong muốn mang lại đột phá về vật liệu siêu dẫn, bán dẫn và chẩn đoán hình ảnh y tế - Ảnh: FT.

DeepMind là ví dụ hoàn hảo cho những gì hợp tác công nghệ Anh - Mỹ có thể mang lại, một công ty có gốc rễ ở cả hai bờ Đại Tây Dương, đang hậu thuẫn các nhà đổi mới của Anh để định hình quỹ đạo tiến bộ công nghệ ”, Bộ trưởng Công nghệ Anh Liz Kendall cho biết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận này có thể giúp mở ra các nguồn năng lượng sạch hơn, dịch vụ công thông minh hơn và những cơ hội mới mang lại lợi ích cho các cộng đồng trên khắp cả nước ”, bà nói.

Được thành lập tại London vào năm 2010 và thuộc sở hữu Google từ năm 2014, DeepMind vẫn duy trì một dấu ấn vận hành lớn tại Anh, nơi công ty đã tạo ra nhiều đột phá quan trọng cho sự phát triển của AI. Quan hệ đối tác mới với chính phủ Anh có thể mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch, đồng thời đưa các mô hình Gemini của DeepMind vào hệ thống chính phủ và giáo dục.

Chính phủ Anh coi DeepMind là minh chứng tiêu biểu cho hợp tác công nghệ xuyên Đại Tây Dương, với kỳ vọng thỏa thuận này sẽ góp phần thúc đẩy năng lượng sạch, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo ra những cơ hội mới cho người dân.

Vào tháng Chín, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Microsoft, NVIDIA, Google và OpenAI đã công bố kế hoạch rót hơn 40 tỷ USD vào các dự án hạ tầng AI mới tại Anh.

Theo Kim

Thanh niên Việt

