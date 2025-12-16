Shark Lê Hùng Anh hé lộ thiết kế dự án KCN tích hợp AI 3.373 tỉ tại Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – KCN Nam Thăng Bình.

Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation, do ông Lê Hùng Anh sáng lập và hiện là Chủ tịch Tập đoàn – người nổi tiếng khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 5 với vai trò nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ startup trẻ vươn tầm quốc tế.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (phải) cùng ông Lê Hùng Anh kiểm tra thực tế trước ngày khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Dự án có quy mô 346 ha, được triển khai tại xã Thăng Điền và Thăng Trường (TP Đà Nẵng), tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỉ đồng, nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 5-2025, được TP Đà Nẵng đưa vào danh mục các dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, dự kiến khởi công ngày 19-12.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều hạng mục, thủ tục quan trọng như: khảo sát địa chất, địa hình; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế bản vẽ thi công; đánh giá tác động môi trường; có quyết định giao đất để thực hiện dự án; cấp phép xây dựng các hạng mục công trình Phân kỳ 1 của dự án…

Theo định hướng, KCN Nam Thăng Bình sẽ thu hút các ngành nghề mang tính cộng sinh, giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và ưu tiên phủ xanh cảnh quan

Đồng thời, chủ đầu tư đang phối hợp với Trung tâm Phát triển Hạ tầng và chính quyền địa phương lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho khoảng 570 hộ dân.

Theo định hướng, KCN Nam Thăng Bình sẽ thu hút các ngành nghề mang tính cộng sinh, giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và ưu tiên phủ xanh cảnh quan.

Phối cảnh một góc dự án

Dự án tập trung các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử; chế biến sâu các sản phẩm từ silica; chế biến dược liệu và nông sản xuất khẩu. KCN không tiếp nhận các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo giá trị gia tăng lớn.

Ông Lê Hùng Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình, cho biết chủ đầu tư quyết tâm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào phía Nam TP Đà Nẵng, trong đó có KCN Nam Thăng Bình.

"Mục tiêu là thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư FDI và nhà đầu tư trong nước, tạo thêm giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp nguồn thu cho địa phương và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ trong thời gian tới" - Shark Lê Hùng Anh chia sẻ.