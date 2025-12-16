Rủi ro bong bóng AI sắp nổ: Một công ty vừa mất 33 tỷ USD chỉ trong 6 tuần, doanh thu tăng x2 nhưng vẫn lỗ

CoreWeave - một trong số những công ty thế hệ mới đang thúc đẩy sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo - vừa chứng kiến 33 tỷ đô la giá trị bốc hơi chỉ trong sáu tuần.

Giá cổ phiếu lao dốc diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI), hậu quả từ một thương vụ sáp nhập thất bại và những lời chỉ trích công khai từ nhà đầu tư bán khống nổi tiếng Jim Chanos, người được biết đến với việc dự đoán sự sụp đổ của Enron.

Vấn đề lớn nhất của công ty công nghệ cao này bắt nguồn từ một hiện tượng trong tự nhiên: mưa bão dữ dội tại Bắc Texas. Trong suốt mùa hè, mưa lớn và gió mạnh đã gây ra sự chậm trễ khoảng 60 ngày tại một công trường xây dựng ở Denton, một thành phố nhỏ phía bắc Dallas, khiến các nhà thầu không thể đổ bê tông cho một khu phức hợp trung tâm dữ liệu AI lớn.

Ngày hoàn thành cụm trung tâm dữ liệu khổng lồ, bao gồm khoảng 260 megawatt công suất tính toán mà CoreWeave dự định cho OpenAI thuê, theo đó bị lùi lại vài tháng. Theo các tài liệu, sự chậm trễ còn đến từ việc sửa đổi kế hoạch thiết kế của một số trung tâm dữ liệu mà đối tác đang xây dựng cho CoreWeave ở Texas và các nơi khác.

Tình trạng càng trầm trọng do những thông điệp mâu thuẫn từ giám đốc điều hành của CoreWeave, Michael Intrator. Điều này đã khiến các nhà đầu tư lo ngại và đẩy nhanh đà giảm giá cổ phiếu vào đúng thời điểm đặc biệt dễ tổn thương đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Mô hình kinh doanh của CoreWeave bao gồm việc sử dụng khoản vay lãi suất cao để mua hàng nghìn chip AI tiên tiến từ Nvidia, lắp đặt chúng vào các giá đỡ máy chủ bên trong các trung tâm dữ liệu, sau đó cho các công ty AI thuê lại quyền truy cập vào các chip này.

Khi chi tiêu vốn cho cơ sở hạ tầng AI tăng mạnh, CoreWeave, công ty thuộc sở hữu 7% của Nvidia và được hỗ trợ bởi các quỹ đầu cơ như Magnetar Capital và Coatue Management, đã trở thành hình mẫu tiêu biểu cho cả triển vọng và rủi ro của sự bùng nổ AI.

Một số nhà phê bình chỉ ra mức nợ cao mà công ty đã gánh chịu để tài trợ cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu, trong khi những người khác lo ngại rằng CoreWeave phụ thuộc vào một số ít khách hàng lớn, chẳng hạn như OpenAI, Microsoft và Meta, để tạo ra phần lớn doanh thu. CoreWeave chứng kiến doanh thu tăng hơn gấp đôi trong quý gần đây nhất, đạt gần 1,4 tỷ đô la, so với 583 triệu đô la cùng kỳ năm trước, nhưng công ty vẫn chưa có lãi và lỗ đến 110 triệu đô la trong quý gần nhất.

Đầu tháng 11, trước khi những chậm trễ trong xây dựng được bàn luận rộng rãi, Intrator đã xoa dịu những lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo tại một sự kiện của Wall Street Journal ở Bắc California.

“Nếu bạn đang xây dựng thứ gì đó thúc đẩy nền kinh tế và có giá trị cơ bản đối với thế giới, thế giới sẽ tìm cách tài trợ cho một lượng lớn hoạt động kinh doanh,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng số lượng lớn người mua dịch vụ điện toán trung tâm dữ liệu đã thuyết phục ông rằng không có bong bóng nào đang phồng lên.

Một trong những khách hàng lớn là OpenAI, công ty đứng sau các mô hình AI nổi tiếng như ChatGPT và Sora. CoreWeave dự định cho OpenAI thuê các chip tại cụm trung tâm dữ liệu Denton của mình sau khi hoàn thành xây dựng. Nhà thầu xây dựng là Core Scientific, một công ty khai thác tiền số trước đây có trụ sở tại Austin.

Vào ngày 10 tháng 11, CEO Intrator đã phát biểu trước các nhà đầu tư trong cuộc họp báo cáo thu nhập hàng quý. Ông cố gắng bác bỏ hàng loạt câu hỏi về sự chậm trễ và tác động của chúng, và rằng “Có một vấn đề ở một trung tâm dữ liệu đang ảnh hưởng đến chúng tôi, nhưng chúng tôi có 32 trung tâm dữ liệu trong danh mục đầu tư của mình, tất cả đều đang tiến triển ở mức độ khác nhau”.

Tuy nhiên, tuyên bố đó không chính xác.

Giám đốc tài chính của Intrator, Nitin Agrawal, đã nhanh chóng đính chính lại lời của CEO và cho biết sự chậm trễ tập trung ở “một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu”, chứ không phải chỉ một trung tâm dữ liệu duy nhất, cho thấy một vấn đề lan rộng hơn.

Ở một thời điểm khác, Intrator mô tả sự chậm trễ trong xây dựng là “những thách thức mang tính hệ thống” gây “rất nhiều khó khăn cho khách hàng”, đồng thời cho biết công ty đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung cấp nhà thầu xây dựng trung tâm dữ liệu để giảm thiểu tác động của những sự chậm trễ không thể tránh khỏi.

Những bình luận đó đã khiến các nhà đầu tư lo lắng. Cổ phiếu của CoreWeave, đạt mức 105,61 đô la vào ngày công bố báo cáo thu nhập, đã giảm 16,3% và đóng cửa ở mức 88,39 đô la. Đà giảm tiếp tục kéo dài sang tháng 12.

Những biến động của CoreWeave làm nổi bật một vấn đề rộng hơn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp AI: Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng đã đặt ra câu hỏi về cách thức và thời điểm các khoản đầu tư vốn lớn sẽ tạo ra lợi nhuận bền vững. Chúng cũng nhấn mạnh cường độ của cuộc chạy đua điên cuồng để xây dựng đủ cơ sở hạ tầng điện toán nhằm đáp ứng nhu cầu.

Được biết, CoreWeave đã cắt giảm dự báo doanh thu năm 2025 do sự chậm trễ trong tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu của một đối tác quan trọng. Đây là minh chứng rõ ràng cho rủi ro vận hành lớn khi các hợp đồng với khách hàng lẫn kế hoạch mở rộng hạ tầng không đạt được tiến độ như kỳ vọng. Áp lực từ nợ nần và tình hình thị trường khiến giới phân tích tài chính cảnh báo rằng công ty có thể đang trở thành biểu tượng cho những rủi ro trong “bong bóng AI”, nơi định giá dựa nhiều vào kỳ vọng tương lai hơn là lợi nhuận thực tế.

Theo: WSJ, Reuters



