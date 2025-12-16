Không mấy ai sử dụng AI của Microsoft, tập đoàn đành ngậm ngùi cắt giảm chỉ tiêu doanh số

Microsoft đang phải điều chỉnh lại kỳ vọng đối với AI tác tử khi cắt giảm mạnh các mục tiêu doanh số cho dòng sản phẩm này. Việc chỉ tiêu bán hàng bị giảm tới 50% ở một số bộ phận cho thấy tập đoàn đã đánh giá quá lạc quan về tiềm năng của các công cụ AI tự sản xuất, đặc biệt là Copilot.

Từng sở hữu lợi thế rõ rệt khi đầu tư sớm vào OpenAI và tiếp cận các mô hình AI tiên tiến, Microsoft nhanh chóng tung ra Bing Chat và Copilot trong giai đoạn các đối thủ như Google hay Meta còn đang hoàn thiện chiến lược. Tuy nhiên, lợi thế đó không còn đủ để đảm bảo thành công thương mại.

Người dùng chưa cảm thấy thuyết phục với AI của Microsoft - Ảnh: Dado Ruvic.

Theo The Information , các sản phẩm AI của Microsoft đang gặp khó trong việc thu hút khách hàng, phần lớn vì người dùng không thực sự thấy chúng mang lại giá trị thiết thực.

Trước thông tin cắt giảm chỉ tiêu, Microsoft đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng báo cáo đã nhầm lẫn giữa tăng trưởng và hạn ngạch bán hàng. Dù vậy, các dữ liệu thử nghiệm độc lập lại đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của tác nhân AI.

Các thử nghiệm hồi đầu năm cho thấy các tác tử AI đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ tới 70% số lần, khiến chúng gần như không có giá trị nếu dùng để thay thế lực lượng lao động.

Trong kịch bản tích cực nhất, chúng chỉ giúp những nhân viên có kỹ năng cao làm việc hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian cho các tác vụ cấp thấp. Tuy nhiên, những công việc này vốn đã được giao cho nhân sự cấp thấp hơn. Việc để AI đảm nhiệm và thất bại một nửa số lần rõ ràng không phải là một lựa chọn hấp dẫn.

Trong bức tranh toàn cảnh, vị thế của Copilot càng trở nên mờ nhạt khi so sánh với các đối thủ. ChatGPT hiện chiếm hơn 61% thị phần, trong khi Gemini của Google đang tăng trưởng nhanh và chỉ còn kém Copilot chưa tới 1%. Với mức tăng 12% chỉ trong một quý, Gemini cho thấy tiềm năng trở thành lựa chọn thứ hai của người dùng đại chúng, sau ChatGPT.

Copilot vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. Khi ngay cả những người theo dõi sát lĩnh vực công nghệ cũng hiếm khi bắt gặp người dùng thực sự của công cụ này, thật khó để tin rằng Copilot sẽ sớm tạo ra một cuộc thay đổi lớn trong cách người dùng tương tác với Windows.