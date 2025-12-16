Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tâm sự với AI: Khi sự lắng nghe “hoàn hảo” lại trở thành con dao hai lưỡi

16-12-2025 - 10:33 AM | Kinh tế số

Chỉ vì một cuộc trò chuyện kéo dài với AI, một cựu nhân viên công nghệ đã sát hại chính mẹ ruột của mình. ChatGPT bị kiện vì bị cáo buộc “thao túng tâm lý”, không biết dừng lại và vô tình củng cố những suy nghĩ lệch lạc.

Đầu tháng 8/2025, một vụ án mạng gia đình gây rúng động nước Mỹ xảy ra tại thị trấn Greenwich, bang Connecticut. Theo hồ sơ vụ kiện, Stein Erik Soelberg, 56 tuổi, cựu nhân viên ngành công nghệ, đã đánh đập và siết cổ mẹ ruột là bà Suzanne Adams đến chết ngay tại căn nhà nơi hai mẹ con cùng sinh sống, trước khi tự sát.

Đến ngày 11/12/2025, những người thừa kế của bà Adams chính thức nộp đơn kiện OpenAI đơn vị phát triển ChatGPT cùng đối tác Microsoft tại Tòa Thượng thẩm California. Gia đình cáo buộc chatbot AI đã khuếch đại các hoang tưởng và hoang thần của Soelberg, đồng thời hướng sự nghi kỵ đó về phía chính mẹ anh ta, dẫn đến một “cái chết oan uổng”.

Tâm sự với AI: Khi sự lắng nghe “hoàn hảo” lại trở thành con dao hai lưỡi- Ảnh 1.

Stein Erik Soelberg và mẹ Suzanne Adams.

Theo nội dung đơn kiện, trong quá trình trò chuyện kéo dài, AI không phản biện, không ngắt lại, không cảnh báo, mà vô tình đóng vai trò như một “người lắng nghe luôn đồng thuận”, khiến Soelberg ngày càng tin rằng những suy nghĩ lệch lạc của mình là có cơ sở. Dù vụ việc vẫn đang chờ phán quyết của tòa án, nó đã ngay lập tức làm dấy lên một câu hỏi đáng lo ngại: tâm sự với AI thói quen đang ngày càng phổ biến liệu có thực sự an toàn, hay đang trở thành một con dao hai lưỡi mà nhiều người không nhận ra?

AI lắng nghe rất giỏi, nhưng không biết bạn đang “trượt dốc”

Chatbot AI có một ưu điểm mà con người không có: luôn rảnh, luôn kiên nhẫn, luôn trả lời. Bạn có thể nói bất cứ điều gì, bao lâu cũng được, không lo bị đánh giá hay bị từ chối. Nhưng AI không có cảm giác bất an. Nó không nhận ra khi bạn đang mất kiểm soát cảm xúc. Nó không biết khi nào một cuộc trò chuyện nên dừng lại vì đã chạm tới vùng nguy hiểm. Với AI, đó đơn giản chỉ là một chuỗi câu chữ cần được nối tiếp.

AI hiếm khi nói những điều quá cực đoan. Nhưng khi một người đang yếu tâm lý, chỉ cần một sự đồng tình nhẹ, một câu trả lời “nghe có lý”, cũng đủ để họ tin rằng mình đang đi đúng hướng. Vấn đề là: AI không chịu trách nhiệm nếu bạn làm theo. Nó không phải bác sĩ, không phải chuyên gia tâm lý, cũng không phải người thân. Nhưng khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ, con người vẫn có thể hành động dựa trên những gì AI nói, và hậu quả thì không nằm trên màn hình.

Tâm sự với AI: Khi sự lắng nghe “hoàn hảo” lại trở thành con dao hai lưỡi- Ảnh 2.

Nhiều người chìm đắm vào việc giao tiếp với AI thay vì thế giới thực.

AI không biết khi nào nên dừng, còn con người thì không biết khi nào nên ngừng tin

Trong đời thực, khi thấy ai đó có biểu hiện bất thường, người xung quanh sẽ lo lắng, can thiệp hoặc tìm thêm sự giúp đỡ. AI thì không. Nếu bạn tiếp tục kể về những suy nghĩ tiêu cực, chatbot vẫn tiếp tục trả lời để duy trì cuộc trò chuyện. Dần dần, người dùng có thể cảm thấy: “AI cũng thấy mình đúng”. Và đó là lúc ranh giới an toàn bắt đầu biến mất.

Nhiều người sau khi tâm sự với AI cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cảm giác đó chỉ là tạm thời. Nó không đồng nghĩa với việc vấn đề đã được giải quyết. AI không thể nhận ra bạn đang trầm cảm, hoang tưởng hay tuyệt vọng ở mức nguy hiểm. Nó cũng không thể kéo bạn ra khỏi tình trạng đó. Nếu quá phụ thuộc, bạn có thể chậm trễ trong việc tìm đến gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia những người thực sự có thể giúp bạn.

Hãy nhớ: AI chỉ nên là chỗ để nói ra, không phải chỗ để quyết định

AI có thể giúp bạn viết ra suy nghĩ, sắp xếp cảm xúc hoặc nhìn vấn đề ở góc độ trung tính. Nhưng nó không nên là nơi bạn gửi gắm các quyết định liên quan đến hành vi, mối quan hệ hay sự an toàn của bản thân. Vụ kiện liên quan đến ChatGPT là một lời cảnh tỉnh rõ ràng: sự lắng nghe “hoàn hảo” không phải lúc nào cũng tốt. Khi công nghệ không có trách nhiệm đạo đức, nhưng con người lại hành động theo nó, rủi ro không còn nằm trong cuộc trò chuyện mà nằm ngoài đời thực.

AI có thể ở bên bạn 24/7. Nhưng khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng, đừng để nó là người duy nhất bạn nói chuyện cùng.

Theo Hạnh Phúc

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công nghệ đường sắt cao tốc của láng giềng Việt Nam ngày càng đáng kinh ngạc

Công nghệ đường sắt cao tốc của láng giềng Việt Nam ngày càng đáng kinh ngạc Nổi bật

Startup Trung Quốc thách thức robot của Elon Musk

Startup Trung Quốc thách thức robot của Elon Musk Nổi bật

Shopee tiếp tục tăng phí

Shopee tiếp tục tăng phí

10:04 , 16/12/2025
Cách khôi phục ảnh đã xóa trên Zalo hoặc bị quá hạn nhanh chóng, đơn giản nhất

Cách khôi phục ảnh đã xóa trên Zalo hoặc bị quá hạn nhanh chóng, đơn giản nhất

08:23 , 16/12/2025
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới khiến nhà bán online “đứng ngồi không yên”

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới khiến nhà bán online “đứng ngồi không yên”

16:57 , 15/12/2025
Vì sao không nên sử dụng mật khẩu phức tạp?

Vì sao không nên sử dụng mật khẩu phức tạp?

16:17 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên