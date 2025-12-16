Cách khôi phục ảnh đã xóa trên Zalo hoặc bị quá hạn nhanh chóng, đơn giản nhất

Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến nhất tại Việt Nam, được nhiều gia đình, cơ quan, trường học và cộng đồng sử dụng hằng ngày để trao đổi công việc, trò chuyện với người thân hay cập nhật thông tin. Nhờ tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích, Zalo ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống số của người dùng.

Không ít người từng rơi vào tình huống mở lại Zalo để tìm một bức ảnh quan trọng thì chỉ thấy dòng thông báo “nội dung đã quá hạn” , hoặc lỡ tay xóa mất ảnh mà không kịp lưu về máy.

Từ giấy tờ cá nhân, hóa đơn, ảnh công việc cho tới những kỷ niệm riêng tư, tất cả có thể “biến mất” chỉ sau một thời gian nếu người dùng không để ý. ﻿

Bạn nên hiểu rõ lý do tại sao ảnh Zalo bị hết hạn. Việc nắm được nguyên nhân giúp bạn chọn đúng cách khôi phục ảnh trên Zalo bị quá hạn và tránh mất dữ liệu:

Zalo chỉ lưu trữ ảnh tạm thời: Sau một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động xóa để tối ưu dung lượng và hiệu suất.

Ảnh chưa được tải về thiết bị: Khi quá hạn lưu trữ, hình ảnh sẽ biến mất khỏi cuộc trò chuyện nếu chưa được lưu thủ công.

Người dùng dọn bộ nhớ ứng dụng: Việc xóa dữ liệu có thể khiến ảnh tạm lưu bị mất hoàn toàn.

Zalo bị gỡ cài đặt hoặc cài lại: Ứng dụng không tự động khôi phục ảnh cũ nếu không có bản sao lưu trên máy hoặc đám mây.

Cách khôi phục ảnh trên Zalo đã quá hạn bằng điện thoại

Để khôi phục ảnh trên Zalo bị quá hạn, người dùng có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Ấn vào Cá nhân trong Zalo sau đó vào Cài đặt để xem các tùy chọn.

Bước 2: Tìm chọn Sao lưu & khôi phục để kiểm tra bản sao lưu gần đây.

Chọn dấu 3 chấm và nhấn Khôi phục để phục hồi ảnh từ bản sao lưu gần nhất.