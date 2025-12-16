Thuế TP Hà Nội thông báo nóng

Thuế TP Hà Nội vừa có thông báo về việc ra mắt hệ thống AI hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo cơ quan này, thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, nhằm hỗ trợ người nộp thuế, Thuế TP Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất bao gồm Reasoning AI (AI suy luận) và Agentic AI (AI tác nhân) để phát triển hệ thống tự động hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh giải đáp các vướng mắc về thuế và thậm chí thao tác thay cho hộ kinh doanh thực hiện các nghiệp vụ kê khai, nộp thuế theo yêu cầu của hộ kinh doanh.

Sau thời gian nghiên cứu, phát triển, cho đến nay, Thuế TP Hà Nội cho ra mắt phiên bản trải nghiệm Hệ thống AI hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh. Công nghệ sẽ hỗ trợ tối giản nhất những việc hộ, cá nhân kinh doanh phải làm:

Hỗ trợ kê khai "rảnh tay": Không cần thao tác phức tạp. Người nộp thuế chỉ cần NÓI hoặc NHẮN TIN về tình hình kinh doanh, Agentic AI sẽ tự động lập và nộp tờ khai.

Tư vấn thuế tận tình: Mọi vướng mắc về thủ tục, biểu mẫu sẽ được giải đáp tức thì qua trò chuyện trực tiếp.

Thuế TP Hà Nội cho biết người nộp thuế có thể trải nghiệm rộng rãi bằng cách truy cập ứng dụng iHanoi, vào ô "Dịch vụ công" và lựa chọn "Hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh" để trải nghiệm. Đồng thời đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống tối ưu hơn, góp phần hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Thuế TP Hà Nội xác định ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thuế TP Hà Nội hướng tới mục tiêu đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi đúng đắn, giúp hộ kinh doanh hiểu, làm được và an tâm khi bước sang phương thức mới.