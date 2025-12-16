Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" về giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 16-12, tại phường Bàn Thạch, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã chủ trì buổi họp nghe các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo tiến độ giải ngân Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi họp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 của khối các sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố là hơn 71,8 tỉ đồng. Đến ngày 15-12, các sở, ngành, đơn vị thuộc khối thành phố đã giải ngân hơn 44,6 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 62%.

Các đơn vị báo cáo tại buổi làm việc

Về Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng cho biết tổng kế hoạch vốn được giao thực hiện năm 2025 hơn 1.120 tỉ đồng; đến ngày 30-11 đã giải ngân hơn 480 tỉ đồng (43%).

Báo cáo tại buổi làm việc, các sở ngành, đơn vị đều cho biết đến thời điểm này, trên thực tế, con số giải ngân cao hơn so với mức báo cáo. Một số đơn vị đã hoàn thành giải ngân vốn 100%, các đơn vị khác cam kết giải ngân 100% vốn trước ngày 31-12.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn biểu dương các đơn vị đã hoàn thành và cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn trong năm 2025 như Trường CĐ Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Khoa học và Công nghệ…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31-12-2025

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho rằng cuộc họp này diễn ra "nhẹ nhàng hơn" so với những cuộc họp trước, với tỉ lệ giải ngân đến thời điểm này khá ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị trong suốt thời gian qua.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu giải ngân đã đề ra, ông Trần Anh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục rà soát lại tất cả các hạng mục, danh mục công trình chưa hoàn thành quyết toán để khẩn trương thực hiện quyết toán hoàn thành.

Đối với các công trình còn dang dở, ông Tuấn yêu cầu phải mặc định hoàn thành dứt điểm chậm nhất ngày 31-12-2025.

Đến cuối tháng này, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện về ban chỉ đạo và các ngành liên quan.



