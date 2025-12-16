Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảnh khắc 23:23, một sản phẩm 'made in Vietnam' tạo ra cột mốc mới: Hàng chục triệu người được hưởng lợi

16-12-2025 - 13:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sự kiện này góp phần ghi dấu ấn trong hành trình nội địa hóa các thiết bị điện chính trên lưới điện Việt Nam.

Vào hồi 23h23 ngày 14/12/2025, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban QLDA Truyền tải điện, cùng các bên liên quan đã tổ chức đóng điện thành công tổ máy biến áp 500 kV – 3×300 MVA tại trạm biến áp 500 kV Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi máy biến áp 500 kV – 900 MVA do Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh (EEMC) chế tạo đưa vào vận hành, trạm 500 kV Hòa Bình được nâng công suất từ 900 MVA lên 1.350 MVA, góp phần tăng cường năng lực truyền tải, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và cấp điện ổn định cho Thành phố Hà Nội.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này

Máy biến áp 500 kV – 3×300 MVA do EEMC thiết kế, chế tạo là sản phẩm của dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho EEMC. Sau khi được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá sản phẩm đạt xuất sắc, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất chủ trương đưa vào vận hành, EEMC đã triển khai vận chuyển, lắp đặt tại vị trí AT2 trạm biến áp 500 kV Hòa Bình.

Với sự chỉ đạo của EVNNPT, sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tổ máy biến áp đã hoàn thành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh vào ngày 08/12/2025. Đây là dự án cấp bách, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thành công này cũng là tiền đề để EEMC tiếp tục phấn đấu nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, góp phần nội địa hóa các thiết bị điện chính trên lưới điện Việt Nam.

Đây là thành quả của tinh thần lao động sáng tạo, sự nỗ lực vượt bậc của tập thể kỹ sư, công nhân lao động Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh. Lần đầu tiên, một doanh nghiệp trong nước làm chủ công tác thiết kế, chế tạo thành công máy biến áp 500 kV có công suất lớn nhất trên lưới điện truyền tải Việt Nam.

Đồng thời, sản phẩm này cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á hiện nay, cũng như một trong số ít quốc gia trên thế giới chế tạo được máy biến áp 500kV với công suất lớn như vậy.

Theo đại diện EEMC, sau khi triển khai rất nhiều hạng mục, từ xây dựng phòng thí nghiệm 500kV, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư thiết bị công nghệ, từ tháng 9-2024 quá trình sản xuất MBA được tiến hành. Dự án với sự giám sát chặt chẽ của các kỹ sư thiết kế, công nghệ để đảm bảo chất lượng cao nhất.

Sau khi hoàn thành chế tạo, máy biến áp 500kV - 3x300MVA đã được thử nghiệm và đạt tất cả các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC.

Theo Thùy Anh

Nhịp sống thị trường

