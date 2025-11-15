Nhà sản xuất đưa sản phẩm 'Made in Vietnam' tới hơn 50 quốc gia: Từng là doanh nghiệp thương mại chiếm 65% thị phần, nay có 2 nhà máy quy mô 1.500 nhân sự

Từng là doanh nghiệp thương mại chiếm khoảng 65% thị phần plywood phủ phim

Thành lập vào 2005, TEKCOM cung cấp các sản phẩm ván plywood cho ngành cốp pha xây dựng, nội thất và tủ bếp lắp ráp sẵn (RTA). Ông Vũ Quang Huy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TEKCOM chia sẻ, quyết định kinh doanh plywood bắt nguồn từ một yêu cầu của khách hàng là nhà thầu xây dựng. Vị khách hàng này mang một tấm ván plywood cốp pha đến và hỏi công ty có thể tìm nguồn hàng không.

Dù nguồn lực hạn chế, TEKCOM vẫn nhập hết hàng về, tuy nhiên, khách hàng từ chối nhận do chất lượng không đạt yêu cầu. Sau tiếp xúc với nhiều nhà thầu, TEKCOM nhận thấy xu hướng chuyển đổi từ cốp pha thép sang cốp pha phủ phim và thấy đây là “đại dương xanh”. Bán xong lô hàng, công ty tập trung nguồn lực phát triển ván ép phủ phim.

Từ 2005-2011, TEKCOM hoạt động theo mô hình thương mại. Sau giai đoạn tìm kiếm hướng đi, công ty tăng trưởng nhanh từ năm 2009-2011, từng chiếm khoảng 65% thị phần plywood phủ phim tại Việt Nam. Đến 2012, TEKCOM đã có bước ngoặt quan trọng: Chuyển sang mô hình sản xuất để làm chủ chất lượng sản phẩm.

Hai nhà sáng lập của TEKCOM: Ông Vũ Quang Huy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (trái) và ông Hoàng Ích Tuân - Giám đốc Phát triển Kinh doanh (phải)

“Vào năm 2011, mặc dù mọi thứ rất tốt, chúng tôi bắt đầu nhận những cuộc gọi điện khiếu nại về chất lượng sản phẩm. Lúc đó mới phát hiện ra nhà cung cấp Trung Quốc sau khi nhận quá nhiều đơn hàng thì không đủ năng lực sản xuất và đi OEM bên ngoài, không kiểm soát được chất lượng, dẫn đến sự cố. Chúng tôi tự đặt ra câu hỏi rằng nếu tiếp tục mô hình thương mại, thì đâu là cách duy trì lợi thế cạnh tranh và tạo ra sự khác biệt?”, ông Vũ Quang Huy chia sẻ.

Hiện TEKCOM có 2 nhà máy, với quy mô gần 1.500 nhân sự. Nhà máy Bình Dương 1 tập trung chính vào mảng sản xuất plywood cốp pha phục vụ xây dựng, tổng công suất 120.000 m3/năm. Nhà máy Bình Dương 2 sản xuất kệ tủ bếp RTA (công suất 100 containers/tháng) và plywood nội thất (công suất 96.000 khối/năm).

Mở rộng xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia

TEKCOM xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia, tập trung vào thị trường châu Âu, Mỹ, Ấn Độ và ASEAN. Ông Vũ Quang Huy cho biết, mỗi thị trường sẽ có chiến lược tập trung khác nhau: Thị trường châu Âu ưu tiên các sản phẩm hợp chủng, hợp quy và tạo giá trị gia tăng; Mỹ chú trọng cả sản phẩm lẫn component; Ấn Độ phát triển sâu kênh tiếp cận với các khách hàng trụ cột; còn ASEAN tập trung vào dòng hàng phổ thông.

Năm 2012, TEKCOM bắt đầu xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ nhờ cơ hội từ việc Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá. Giai đoạn 2016–2018, TEKCOM mở rộng sang thị trường Hàn Quốc, Trung Đông, bắt đầu tiếp cận thị trường châu Âu, Mỹ… Để tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp xây dựng nhà máy Bình Dương 2, nhằm sản xuất plywood không chỉ cho ngành xây dựng mà cả nội thất.

Cùng thời điểm xây dựng nhà máy, với cơ hội từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, TEKCOM quyết định phát triển sản phẩm tủ bếp. Năm 2020, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư tủ bếp RTA cho thị trường Mỹ, tổng công suất 75 container/tháng.

Nhà máy TEKCOM

Về hành trình đưa sản phẩm “Made in Vietnam” ra thế giới, Chủ tịch TEKCOM cho biết, tại 2 thị trường xuất khẩu đầu tiên là Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc, trước kia, họ nhìn nhận sản phẩm plywood của Việt Nam là hàng hóa phổ thông, chất lượng không ổn định. Các quốc gia này cho rằng các doanh nghiệp Việt không đủ tầm để làm nhà máy hợp chuẩn và có hệ thống truy vết để đảm bảo tiêu chuẩn về về an toàn và trách nhiệm xã hội.

“Họ luôn luôn xếp plywood Việt Nam thấp hơn cả plywood Trung Quốc và đánh giá rất cao plywood châu Âu, Nga, Indonesia và Malaysia. Khi nhìn thấy điều này, mình thực sự muốn thay đổi”, ông Huy nói.

Chủ tịch TEKCOM cho biết, khi bán hàng, các doanh nghiệp Việt không chỉ mang theo sản phẩm, mà còn mang theo văn hóa người Việt, nhưng quan trọng hơn là để chứng minh doanh nghiệp Việt có thể làm được những tiêu chuẩn cao, có thể tạo ra sự khác biệt trên thị trường quốc tế.

Tỷ trọng xuất khẩu cao và bài toán phát triển thị trường nội địa

TEKCOM phát triển thị trường nội địa thông qua cung cấp các sản phẩm plywood trong xây dựng. Tỷ trọng xuất khẩu (bao gồm trực tiếp và gián tiếp) đang chiếm hơn 80% trong bối cảnh biến động kinh tế thế giới.

“Ở góc độ quản trị rủi ro, TEKCOM thấy rằng, để phát triển bền vững, cần phát triển cân bằng giữa tỷ trọng nội địa và xuất khẩu”, ông Vũ Quang Huy nói.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, ông Huy cho biết, doanh nghiệp đang tập trung tìm hiểu cơ hội cho ván ép nội thất, cụ thể là tủ bếp, để ứng dụng vào đời sống, đặc biệt ở các khu vực đặc thù mà ván ép có thể phát huy thế mạnh như độ bền trong môi trường có độ ẩm cao, yêu cầu chịu lực nhiều… Với việc tập trung cho thị trường nội địa trong tương lai, TEKCOM mong muốn phục vụ sản phẩm hợp chuẩn, an toàn cho sức khoẻ và chất lượng quốc tế cho người Việt.

“Trong bất kỳ sân chơi nào, cũng sẽ có cơ hội - thách thức; tiềm năng cũng như rủi ro. Với thị trường nội địa, khi thị trường bất động sản, xây dựng Việt Nam đang đi vào chu kỳ tăng trưởng, đó là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành gỗ, trong đó có TEKCOM”, ông Huy nói.

Lãnh đạo TEKCOM cũng chỉ ra, để biến ngành plywood Việt Nam có giá trị cao hơn, các doanh nghiệp cần tập trung vào gỗ cao su, cần hiểu rõ thị trường, đầu tư vào công nghệ, R&D để phát triển sản phẩm. Ông Huy cho biết, các doanh nghiệp Việt đang có sự dịch chuyển, nhưng nếu làm được một cách mạnh mẽ, có thể tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Việt Nam trong lĩnh vực plywood.