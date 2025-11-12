Hà Nội chi hơn 3.370 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng một tuyến đường dài gần 5km

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 được HĐND TP. Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/3/2024. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 2.174 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường có chiều dài khoảng 4,95km, mặt cắt ngang từ 40m đến 50m, được xây dựng đồng bộ cầu vượt đường sắt, hệ thống thoát nước mưa - nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp khu vực Tây Mỗ - Xuân Phương - Hà Đông, góp phần giảm tải giao thông trên các tuyến đường lân cận, tăng khả năng kết nối các khu đô thị mới phía Tây Hà Nội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vào ngày 11/11, HĐND phường Tây Mỗ đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (cũ).

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Tây Mỗ Nguyễn Công Trình cho biết, riêng trên địa bàn phương Tây Mỗ, diện tích đất phải thu hồi của dự án là hơn 64.700m²; gồm đất ở của khoảng 160 hộ dân, đất nông nghiệp của khoảng 70 hộ, đất công trình công cộng và khoảng 250 ngôi mộ cần di chuyển.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cồng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Hội đồng bồi thường đã tiến hành thông báo thu hồi đất, phối hợp với các tổ dân phố để điều tra hiện trạng, xác định nguồn gốc sử dụng đất. Đến nay, phần lớn các hộ đã kê khai, còn một số ít trường hợp còn thắc mắc đang tiếp tục được vận động, giải thích và đối thoại theo đúng quy định pháp luật.

Về bố trí tái định cư, dự án dự kiến bố trí tại một số vị trí trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (cũ), trong đó ưu tiên khu đất 4,3ha phường Tây Mỗ, khu 37,7ha phường Xuân Phương và các khu tái định cư DD1, TT5 hoặc căn hộ tại Kiều Mai. Công tác xác định giá đất cụ thể và phê duyệt phương án bồi thường đang được Thành phố chỉ đạo hoàn thiện.

Tại hội nghị, người dân bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương mở rộng tuyến đường 70, đánh giá đây là dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển đô thị và kết nối vùng. Tuy nhiên, các cử tri đều có chung tâm lý lo lắng về phương án bồi thường và tái định cư khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Các hộ dân tại phường Tây Mỗ đề nghị phường phải công khai, minh bạch phương án bồi thường và tái định cư, đặc biệt là giá đất ở và cơ chế hỗ trợ; bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất ở, đảm bảo người dân có nơi ở mới phù hợp điều kiện sinh hoạt.

Người dân cũng đề nghị phường hỗ trợ chuyển đổi nghề và ổn định sinh kế đối với các hộ mất đất nông nghiệp lâu năm; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt trong quá trình thi công; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tăng cường đối thoại trực tiếp tại cơ sở…

Nhiều hộ dân sẵn sàng phối hợp để dự án triển khai đúng tiến độ, đồng thời mong rằng quyền lợi hợp pháp phải được bảo đảm thỏa đáng, phù hợp với biến động thực tế của thị trường đất đai.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Tây Mỗ Phan Thị Ngọc Nhung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và sâu sắc của các ý kiến cử tri. HĐND phường tiếp thu đầy đủ và sẽ chuyển các kiến nghị đến UBND và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Bà Phan Thị Ngọc Nhung đề nghị UBND phường tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng; phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng khó khăn phát sinh.