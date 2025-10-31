Nhiều chuyên gia hàng đầu Trung Quốc nghiên cứu ‘siêu dự án’ 300.000 tỷ đồng, Chủ tịch Đèo Cả có đề nghị quan trọng

Chương trình làm việc diễn ra trong bối cảnh Đèo Cả đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm huy động nguồn lực và kinh nghiệm thế giới để triển khai Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Đồng thời, Tập đoàn cũng đang nghiên cứu các giải pháp tổng thể trong chống ngập đô thị và quy hoạch hệ thống thoát nước, hồ điều hòa điều tiết lưu lượng dòng chảy, giảm ngập úng cho thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn tại Việt Nam.

Về phía các đơn vị Việt Nam, cùng tham gia có CTCP Tư vấn Xây Dựng A2Z, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành về thuỷ lợi tại Việt Nam.

Về phía các đơn vị Trung Quốc có Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực thuỷ lợi và công trình ngầm, gồm: Viện Thiết kế Kiến trúc Trùng Khánh, Viện nghiên cứu Quy hoạch thủy lợi Dương Châu, Viện nghiên cứu thiết kế hầm và công trình dưới lòng đất, Viện nghiên cứu thành phố Thông minh, Đại học Hà Hải, Đại học Công Nghệ Nam Hoa.

Đề nghị các đối tác dựa trên các số liệu mới nhất để tính toán cao trình chính xác

Về Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, ông Lục Trí Viễn - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Thiết kế Kiến trúc Trùng Khánh cho biết, thời gian vừa qua, Viện đã huy động những chuyên gia và những tổ nhóm chuyên môn hàng đầu để tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp vừa kiến tạo hệ thống giao thông đa tầng kết hợp trị thuỷ, vừa tận dụng cơ sở hạ tầng cùng với những giá trị vốn có để gia tăng giá trị về kinh tế - văn hoá - lịch sử của sông Hồng.

Liên quan đến tình trạng ngập úng tại các đô thị của Việt Nam và đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh tầm quan trọng của tính toán kỹ lưỡng cao trình cho từng đoạn tuyến.

“Phải sớm tính toán và thống nhất được cao trình tuyến đường trong thiết kế quy hoạch. Đây là ưu tiên số một lúc này đối với Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Với các số liệu mà Viện Thiết kế Trùng Khánh lấy từ 2013 như hiện nay không thể hoạch định cảnh báo chính xác cho dự án của chúng tôi, cần xem lại”, ông Hồ Minh Hoàng nói.

Lãnh đạo Đèo Cả đề nghị các đơn vị đối tác nghiên cứu cần dựa trên các số liệu mới nhất về thuỷ văn, địa chất, cao trình lũ để tính toán cao trình một cách chính xác.

Đoàn công tác làm việc với Viện Thiết kế Kiến trúc Trùng Khánh thảo luận phương án cho Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CTCP Tập đoàn Đèo Cả)

Đồng thời, ông Hồ Minh Hoàng yêu cầu đơn vị tư vấn tổng thể dự án là Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z kết hợp với Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết với sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm của mình cần có trách nhiệm hơn cho các sản phẩm tư vấn tại Việt Nam mà bắt đầu là Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Lãnh đạo Đèo Cả đề nghị các đơn vị cần cập nhật ngay các dữ liệu mực nước mới nhất, các diễn biến bất thường đã xảy ra tại các địa phương và đặc biệt khu vực Sông Hồng - Hà Nội trong tháng 9, 10 vừa qua.

GS. TS Lê Văn Nghị - Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển lưu ý, hệ thống sông Hồng có nhiều đặc điểm khác biệt về mặt thuỷ văn so với những hệ thống sông khác trên thế giới, như hệ thống đê điều đã hình thành từ hàng nghìn năm, cao độ mực nước cũng như chu kỳ đảm bảo chống lũ là 500 năm.

Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu thiết kế quy hoạch dự án, bên cạnh tham khảo các mô hình tiên tiến, thành công trên thế giới, các đơn vị tư vấn cần chú ý các đặc điểm hiện trạng để có sự điều chỉnh, tối ưu cho phù hợp.

Ông Lê Văn Nghị cũng cho biết, trong quá trình làm việc với Đèo Cả và các bên đã đi đến thống nhất về tiêu chí chất lượng đặt ra. “Thứ nhất là hạn chế gia tăng lũ 500 năm, thứ hai là hạn chế khả năng gây bồi lòng dẫn và thay đổi ít nhất đối với bề mặt bãi sông. Chúng tôi cũng đã mô phỏng toán học và đã thiết lập mô hình nghiên cứu vật lý chi tiết cho dự án tại một số khu vực tại Hà Nội”, Chuyên gia Lê Văn Nghị chỉ ra.

Chuyên gia thủy lợi Đỗ Thị Lê Thu cũng gợi ý các đơn vị cần cập nhật số liệu thuỷ văn, thuỷ lợi từ các Trung tâm kỹ thuật thuỷ văn, đồng thời lấy dữ liệu vận hành từ các nhà máy thuỷ điện trên hệ thống sông Hồng để phục vụ nghiên cứu, tính toán chi tiết.

“Đây là dự án đặc biệt quan trọng với hệ thống sông Hồng cũng như với Việt Nam, để nghiên cứu thì cần số liệu đầy đủ, chi tiết của tất cả hệ thống từ thượng nguồn trở xuống cũng như quy trình vận hành các nhà máy thuỷ điện để tính toán cao trình hợp lý cho Dự án”, bà Thu nói.

Dự án 300.000 tỷ đồng hướng đến tạo nên “kỳ tích sông Hồng”

Vào ngày 24/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Quyết định nêu rõ, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - tuyến giao thông - không gian xanh được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo khu vực ven sông, kết nối phát triển hai bờ, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, hiện đại và bền vững.

Phối cảnh Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban, ngành, nghiên cứu, hoàn thiện trình tự các bước tiếp theo để có thể khởi công dự án đầu năm 2026.

Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ thực hiện Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng, có tổng mức đầu tư dự kiến là 300.000 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường mỗi bên sông là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67km cầu cạn, 10km hầm chui.

Đề xuất cũng đặt ra phương án sẽ khai thác quỹ đất dọc sông Hồng khoảng 3.300ha để phát triển không gian cây xanh, xây 8 công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu của việc dự án là biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.