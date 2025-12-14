ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, KIẾN TẠO VỊ THẾ (*): Trục kết nối kinh tế mới của miền Trung

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và tỉnh Gia Lai (27,7 km). Dự án được khởi công vào đầu năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng. Đây là 1 trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đại công trường không ngủ

Giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80 km/giờ. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý III /2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là tuyến có nhiều hầm xuyên núi nhất trên cao tốc Bắc - Nam. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi gồm hầm 1, hầm 2 thuộc gói thầu XL2 và hầm 3 thuộc gói XL3. Trong đó, hầm số 1 có chiều dài 610 m, hầm số 2 dài 700 m và hầm số 3 là cấp đặc biệt với chiều dài 3.200 m; cùng 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2025

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành cuối năm 2025, rút ngắn 8 tháng so với kế hoạch ban đầu. Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cùng liên danh nhà thầu đã huy động hơn 3.000 kỹ sư, công nhân và 1.100 thiết bị hiện đại, duy trì 3 ca 4 kíp, triển khai 50 mũi thi công ngày đêm.

Tại gói thầu XL2, gần 600 nhân sự đang dồn lực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. "Hiện tuyến vẫn còn khoảng 5 km chưa thể thảm nhựa do mưa kéo dài, nhưng ngay khi thời tiết khô ráo, đơn vị sẽ thi công dứt điểm để bảo đảm tiến độ. Công tác lắp đặt hạ tầng an toàn giao thông cũng cơ bản hoàn thành, riêng sơn kẻ đường còn 10%, dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới" - ông Trần Đại Xuân, Giám đốc gói thầu XL2, thông tin.

Tại khu vực hầm số 3 (thuộc gói thầu XL3), đây là hầm đường bộ dài nhất dự án cao tốc Bắc Nam, khi đưa vào sử dụng, cũng là hầm đường bộ dài thứ 3 của cả nước, sau Hải Vân và Đèo Cả. Hiện các nhóm công nhân thay nhau làm việc 3 ca, 4 kíp suốt ngày đêm. Các mũi thi công vỏ hầm, nền đường, lắp đặt thiết bị... đang tăng tốc thực hiện các phần việc với chất lượng và thẩm mỹ cao nhất.

Tạo không gian phát triển mới

Sau gần 3 năm thi công, tổng sản lượng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đạt hơn 12.000 tỉ đồng (trên 90% giá trị hợp đồng). Hạng mục đường đã thảm nhựa gần 96% khối lượng.

Toàn bộ 60 cầu trên tuyến chính đã hoàn thành bản mặt, 17 cầu vượt ngang đã hoàn thành lao lắp dầm và đang hoàn thiện bản mặt. Tại các hầm xuyên núi, hầm số 1 và 2 đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị, hầm số 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện vỏ hầm và nền đường để kịp đồng bộ với toàn tuyến.

Ông Ngô Trường Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, cho biết liên danh nhà thầu xác định tinh thần thi công dự án với quyết tâm cao nhất, không chỉ để hoàn thành theo kế hoạch mà còn đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu chung là nhanh chóng đưa tuyến cao tốc vào khai thác đúng mốc 19-12-2025, đóng góp vào việc sớm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung.

Với nỗ lực và quyết tâm của chủ đầu tư, các nhà thầu, đến nay, tuyến đường đã hiện rõ hình hài. Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuyến đường cũng góp phần mở ra trục kết nối kinh tế mới, thúc đẩy phát triển vùng và tạo thêm động lực tăng trưởng cho cả nước.