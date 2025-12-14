Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Huế đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025

14-12-2025 - 10:58 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Du lịch TP Huế năm nay tăng mạnh với khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 60% so với năm ngoái.

Huế đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025- Ảnh 1.

Quần thể Di tích Cố đô là tiềm năng lớn để phát triển du lịch

Ngày 12/12, UBND thành phố Huế cho biết, năm 2025 lượng khách du lịch đến thành phố tăng mạnh, đạt khoảng 6,3 triệu lượt, vượt gần 13% kế hoạch và tăng 61,5% so với năm 2024; trong đó có 1,9 triệu khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt 13.000 tỷ đồng, tăng tương ứng gần 41% và trên 64%.

Lượng khách du lịch tăng mạnh phản ánh nỗ lực cao của thành phố trong việc thu hút khách; khẳng định Huế là điểm đến hàng đầu của Việt Nam trong thu hút khách du lịch, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Việc đăng cai và tổ chức thành công các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã tạo “cú hích” cho du lịch Huế trong năm nay. Với chủ đề: “Kinh đô xưa - Vận hội mới”, các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tập trung 4 nhóm chương trình chính gồm: Lễ hội mùa Xuân - “Xuân Cố đô”; Lễ hội mùa Hạ - “Kinh thành tỏa sáng”; Lễ hội mùa Thu - “Huế vào Thu”; Lễ hội mùa Đông - “Mùa Đông xứ Huế”.

Huế đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025- Ảnh 2.

Du khách vào tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế trong dịp đầu năm mới 2025. Ảnh: TTXVN

Cùng với các hoạt động đặc sắc như: Ngày hội Huế - “Kinh đô Ẩm thực”, Ngày hội “Áo dài cộng đồng”..., Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã mang đến một năm du lịch đầy sôi động với hàng loạt sự kiện, lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị di sản, trải nghiệm sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc mang đậm nét đặc trưng và bản sắc văn hóa Huế, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia được tổ chức thành công như: Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia, Ngày hội Huế - Kinh đô Ẩm thực, sự kiện âm nhạc Mega Booming; các sự kiện du lịch gắn với ẩm thực, thời trang áo dài, nghệ thuật đường phố; các hoạt động trong Tuần lễ chăm sóc sức khỏe...

Ngoài ra, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Huế được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp và mở rộng tại Tuần Văn hóa - Du lịch. Thành phố tổ chức chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia; không gian trải nghiệm và quảng bá văn hóa du lịch, ẩm thực Huế trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

