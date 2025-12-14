Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng

Chiều 10/12, UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án. Trên địa bàn phường có 591 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt; đến nay 586 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (đạt 99,2%), 5 trường hợp còn lại đã đồng thuận và cam kết bàn giao khi nhận nhà tái định cư.