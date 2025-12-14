Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng

14-12-2025 - 09:06 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chỉ còn 2 ngày nữa đến hạn bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang được triển khai với tốc độ “thần tốc”.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV ngày 13/12, dù thời tiết mưa kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vẫn được triển khai khẩn trương. Máy móc phá dỡ các công trình trong khu vực thu hồi đất hoạt động hết công suất suốt những ngày qua.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 2.

Khu vực GPMB được lực lượng chức năng rào tôn, barie, chăng dây, treo biển cảnh báo.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 3.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 4.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 5.

Hàng chục máy khoan bê tông, máy cắt, máy xúc được huy động dọc tuyến Hoàng Cầu – Voi Phục, hoạt động liên tục.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 6.

Công tác tháo dỡ công trình nhằm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường đang được triển khai đồng loạt, nhiều hạng mục được phá dỡ trong thời gian ngắn.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 7.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 8.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 9.

Sau khi các căn nhà được tháo dỡ, từng mảng bê tông, gạch vỡ và những thanh sắt lộ ra.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 10.

Nhiều căn nhà dọc tuyến phố Đê La Thành đã bị đập bỏ.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 11.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đi qua địa bàn ba phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 12.

Tổng diện tích đất thu hồi là 153.341 m², liên quan đến 1.983 hộ dân.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 13.

Chiều 10/12, UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án. Trên địa bàn phường có 591 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt; đến nay 586 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (đạt 99,2%), 5 trường hợp còn lại đã đồng thuận và cam kết bàn giao khi nhận nhà tái định cư.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 14.

Tại phường Láng, diện tích đất nằm trong chỉ giới GPMB của dự án khoảng 30.047 m², với 597 phương án thu hồi.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 15.

Sau khi dự án hoàn thành, mặt cắt ngang đường được mở rộng lên gấp nhiều lần.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 16.

Hình ảnh giải phóng mặt bằng tại ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 17.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 18.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 19.

Mặt bằng được san lấp tại khu vực nút giao phố Thành Công - Vành đai 1.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 20.

Mặt bằng hai bên đường Nguyên Hồng nằm trong dự án được giải tỏa.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 21.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 22.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 23.

Nhiều hạng mục được phá dỡ.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 24.

Mặt bằng khổng lồ xuất hiện sau khi san lấp.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 25.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 26.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 27.

Rác, phế thải chất thành đống xung quanh dự án đường Vành đai 1.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 28.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 29.

Nhiều cây lớn được chặt hạ để phục vụ thi công dự án.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 30.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (quận Đống Đa cũ, nay là phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ) dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao Voi Phục.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng- Ảnh 31.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được phê duyệt từ tháng 12.2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ do vướng mắc GPMB.

Thông báo mới từ Điện lực TP Hà Nội, người dân nên nắm rõ

Theo Nam Giang

Tiền Phong

