86 chủ xe được phát hiện qua camera AI có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

86 trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera AI từ ngày 12/12 đến ngày 13/12

Từ 12 giờ ngày 12/12 đến 12 giờ ngày 13/12, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 16.341 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 67,5km/h. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp xe khách mang biển số 29F01959 không thắt dây đai an toàn. Trường hợp vi phạm này đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), cơ quan Công an đã tự động phát hiện 35 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 50 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm. Qua thông báo này, Cục Cảnh sát Giao thông mong muốn người dân hãy chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Các lỗi vi phạm này sẽ bị phạt ra sao theo quy định tại Nghị định 168?

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội chính thức hoạt động hơn 1.800 camera AI

Hôm nay (ngày 13/12), Công an TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, hệ thống Camera AI xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh, việc khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm điều khiển giao thông thông minh cùng hệ thống 1.837 “mắt” Camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố thể hiện quyết tâm đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số của đơn vị; cũng là bước đi tiên phong góp phần xây dựng Thành phố thông minh trong thời gian tới.

Trung tâm điều khiển giao thông thông minh sẽ là “bộ não” giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực, giúp lực lượng chức năng kịp thời theo dõi tình hình tại các tuyến, nút giao trọng điểm; phát hiện nhanh các điểm ùn tắc, tai nạn, sự cố và các hành vi vi phạm để chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức phân luồng, điều tiết phù hợp.

Cùng với đó, hệ thống Camera AI hỗ trợ phân tích lưu lượng, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực; tự động nhận diện một số hành vi vi phạm, góp phần giảm phụ thuộc vào phương thức kiểm tra, xử lý trực tiếp thủ công như trước đây.

Theo ông Tùng, hệ thống camera giám sát giao thông tại Việt Nam được triển khai từ năm 2014 và hiện nay Công an TP. Hà Nội đang sử dụng hệ thống camera thế hệ mới tích hợp AI, phục vụ nhận diện, phân tích dữ liệu và tình huống giao thông trong môi trường thực tế.

Trung tâm điều khiển giao thông hiện được trang bị 3 hệ thống chính gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh, trật tự. Trong đó, hệ thống được tích hợp 132 camera giám sát PTZ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng giám sát, xử lý vi phạm với độ phân giải cao, khả năng phân tích hình ảnh thông minh, hỗ trợ phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.