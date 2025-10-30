Tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, sáng 29/10, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đã đi kiểm tra tiến độ giai đoạn 2 Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu (Thái Nguyên) - Ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang).

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Với việc xây dựng khu tái định cư, địa phương hiện có 1 khu có diện tích 3ha, đến thời điểm này đã hoàn tất các thủ tục liên quan và đang trong quá trình triển khai thi công.

Theo báo cáo, công tác tổ chức thi công Dự án đoạn qua tỉnh Thái Nguyên đang được thực hiện theo đúng tiến độ.

Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tại buổi kiểm tra tiến độ ngày 29/10 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Sau khi nghe chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai Dự án, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị liên quan trong việc tập trung nhân lực, vật lực và trang thiết bị máy móc.

Ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn có vai trò rất quan trọng, khi là hợp phần để hoàn thành tuyến giao thông huyết mạch kết nối 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Đồng thời, khi hoàn thành, Dự án còn tạo thành một hệ thống giao thông đường bộ liên vùng, giảm tải lưu lượng cho các tuyến đường bộ trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang nói riêng và khu vực trung du và miền núi phía Bắc nói chung.

Ông Trịnh Xuân Trường yêu cầu đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa trang thiết bị, nhân lực để triển khai các mũi thi công, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

“Mảnh ghép cuối cùng” của Dự án đường Hồ Chí Minh

Dự án đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia, có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), với chiều dài toàn tuyến 3.183km. Đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn là “mảnh ghép cuối cùng” được đầu tư xây dựng để nối thông toàn tuyến vào cuối năm 2025.

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài khoảng 28,98 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.665 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của Dự án được khởi công ngày 7/6/2024, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm nay.

Dự án có điểm đầu là Thị trấn Chợ Chu, tỉnh Thái Nguyên (Km245+878), điểm cuối là Ngã ba Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Km276+135,5). Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp 3 miền núi, có vận tốc thiết kế là 60km/h, quy mô 2 làn xe.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, tại buổi kiểm tra tình hình dự án tại hồi tháng 9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu đến ngày 31/12 phải hoàn thành Dự án để đưa vào sử dụng.